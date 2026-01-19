কৃষি গুচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা, বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রমের ফল প্রকাশ

কৃষি গুচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা, বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রমের ফল প্রকাশ
কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রমের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
এদিকে আগামীকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে। এরপর শূন্য আসনে ২৮ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন ধাপে অটোমাইগ্রেশন ও অপেক্ষমাণ থেকে ভর্তি নেওয়া হবে। ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ নেওয়া হবে চূড়ান্ত ভর্তি।
এরপরও আসন শূন্য থাকলে ১৫ মার্চ অটোমাইগ্রেশন শেষে অপেক্ষমাণ থেকে ফল প্রকাশ করা হবে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলাদাভাবে ঘোষণা করবে বলে জানানো হয়েছে।
সময়সূচি অনুযায়ী, গত ১০ জানুয়ারি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রম শুরু হয়ে চলে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ–সংক্রান্ত ফল আজ সোমবার প্রকাশের পর ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইনে ভর্তি ফি ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করতে হবে।
উল্লেখ্য, বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত ৯টায় ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এ বছর কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় কাটমার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ৫১.২৫। এতে প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন ৭ হাজার ২৬৬ শিক্ষার্থী।