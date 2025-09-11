হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপ, দুই বছরে ১ লাখ ৮৫ হাজার ডলার

হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপ, দুই বছরে ১ লাখ ৮৫ হাজার ডলার
পরিবেশ গবেষণায় আগ্রহী তরুণ গবেষকদের জন্য ফেলোশিপের সুযোগ নিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। ২০২৬ সালের হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। ফেলোশিপটি পরিচালনা করছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট (HUCE)।
এই আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের মাধ্যমে সদ্য ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষকেরা জটিল পরিবেশগত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার সুযোগ পাবেন। দুই বছরের এই ফেলোশিপে তাঁরা হার্ভার্ডের বিভিন্ন স্কুল ও ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করবেন। পরিবেশ গবেষণায় আন্তবিভাগীয় সহযোগিতা এবং সমন্বিত গবেষণা সম্প্রদায় গড়ে তোলাই এ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। যাঁরা পরিবেশ গবেষণায় ক্যারিয়ার গড়তে চান এবং হার্ভার্ডের বিশ্বমানের সম্পদ ব্যবহার করে বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চান, তাঁদের জন্য এটি এক অনন্য সুযোগ।
ফেলোদের সুযোগ-সুবিধা
এই ফেলোশিপে নির্বাচিত প্রত্যেক গবেষক বছরে ৯০ হাজার ডলার (প্রায় ৯৮ লাখ টাকা) পাবেন। দুই বছরে মোট বেতন দাঁড়াবে ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। এ ছাড়া রয়েছে—
–স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা
–যোগদানের সময় স্থানান্তর খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ২ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত সহায়তা
–গবেষণা ও ভ্রমণ ব্যয় মেটাতে প্রতিবছর ২ হাজার ৫০০ ডলার ভাতা
– অভিজ্ঞ হার্ভার্ড শিক্ষকদের সরাসরি দিকনির্দেশনা ও মেন্টরশিপের সুযোগ
– সর্বাধুনিক গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের সুবিধা ব্যবহার করার সুযোগ
ফেলোদের মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করতে দুই সপ্তাহ অন্তর ডিনার মিটিং আয়োজন করে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। সেখানে ফেলোরা একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারেন।
আবেদনের যোগ্যতা
হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপের জন্য প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে। এগুলো হলো—
– যেকোনো বিষয়ে ডক্টরেট বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন।
–বিশ্বব্যাপী যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা যোগ্য।
–যেসব বিষয়ে ডক্টরেট সর্বশেষ ডিগ্রি নয়, সেই বিষয়গুলোর শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
–অবশ্যই ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে ডিগ্রি অর্জিত হতে হবে।
–২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফেলোশিপ শুরুর আগে অবশ্যই গবেষণাপত্র (ডিসার্টেশন) সম্পন্ন করতে হবে।
যাঁরা হার্ভার্ডে ডিগ্রি নিয়েছেন বা বর্তমানে হার্ভার্ডে পোস্টডক্টরাল গবেষণা করছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে তাঁদের গবেষণা যেন আগের গবেষণা থেকে একেবারেই ভিন্নমুখী হয় এবং নতুন দিক উন্মোচন করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
– আবেদনকারীদের অবশ্যই হার্ভার্ডের এক বা একাধিক শিক্ষককে মেন্টর হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে গবেষণাগার বা অফিস স্পেস ব্যবহারের অনুমতি নিতে হবে।
– ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক।
– নির্বাচিত প্রার্থীদের পুরো দুই বছরের মেয়াদে পূর্ণসময়ের জন্য হার্ভার্ডে কাজ করতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
–সিভি/কারিকুলাম ভিটা
–গবেষণা প্রস্তাবনা (সর্বোচ্চ ৫ পৃষ্ঠা)
–লেখার নমুনা বা প্রকাশিত গবেষণাপত্র (সর্বোচ্চ ৩টি)
–তিনটি সুপারিশপত্র
–হোস্ট শিক্ষকের সমর্থনপত্র।
আবেদনের নিয়ম
১.
হার্ভার্ড এনভায়রনমেন্টাল ফেলোশিপের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
২.
আবেদন করার আগে যোগ্যতা যাচাই করতে হবে এবং সব নথি প্রস্তুত রাখতে হবে।
৩.
আবেদনপত্রের সব তথ্য সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে এবং জমা দেওয়ার আগে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে।
৪.
নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সব নথি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
মূল আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর ২০২৫। সুপারিশপত্র ও শিক্ষকের সমর্থনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।
*আবেদনের সব তথ্যসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে