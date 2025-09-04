শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়ন, পরীক্ষকদের জন্য জরুরি ৯টি নির্দেশনা

পড়াশোনা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের জরুরি ৯টি নির্দেশনা প্রদান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো.এনামুল করিম স্বাক্ষরিত আদেশটি জারি হয়েছে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নের জরুরি ৯টি নির্দেশ—

১. উত্তরপত্র গ্রহণের সময় একজন পরীক্ষক অবশ্যই পরীক্ষার বিষয়, কোর্স কোড ও বিষয় কোড উত্তরপত্রের সংখ্যা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন।

২. ভুলবশত: নির্ধারিত বিষয় বা কোর্স কোডের স্থলে অন্য কোনো বিষয় ও কোর্সের উত্তরপত্র পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে জনাব মো. শামীম আহমেদ, উপ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অনার্স ৪র্থ বর্ষ), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে (মোবাইল: ০১৩১৩-০৫২৩৬১) অবহিত করতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে তা পাঠাতে হবে।

৩. উত্তরপত্র গ্রহণের পরপরই নির্ধারিত প্রধান পরীক্ষককে টেলিফোনে উত্তরপত্র গ্রহণের বিষয়টি জানাতে হবে।

৪.সব উত্তরপত্রের OMR ফরমের নির্ধারিত ঘরে এবং কভার পৃষ্ঠায় কালো বলপেন দিয়ে বিষয় কোড, পরীক্ষক কোড ও উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর ও প্রাপ্ত নম্বর অবশ্যই লিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী নির্ধারিত বৃত্ত (•) ভরাট করতে হবে।

আরও পড়ুন

এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ

৫. লাল বলপেন দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের প্রাপ্ত নম্বর উত্তরপত্রের ভেতরে লাল কালিতে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং মোট প্রাপ্ত নম্বর উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। ভুল উত্তরের নিচে লাল কালিতে মার্ক করতে হবে। OMR–এর নিচের অংশে কালো বলপেন দিয়ে বিষয় কোড, পরীক্ষক কোড, প্রধান পরীক্ষকের কোড, উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর এবং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৬. উত্তরপত্র মূল্যায়ন কাজ ২১ দিনের মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে। তারপর সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের নিকট হাতে হাতে উত্তরপত্র পৌঁছাতে হবে।

আরও পড়ুন

গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপ: যুক্তরাজ্যে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

৭. যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে প্রধান পরীক্ষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা নিচের স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৮. উত্তরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে শেষ করতে হবে।

৯. উত্তরপত্র মূল্যায়নে অপারগতা পোষণ করলে SMS পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন

অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রকাশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন