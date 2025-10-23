শিক্ষা

আইএসইউর শিক্ষকদের দক্ষতা ও পেশাদারত্ব বৃদ্ধিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের দক্ষতা ও পেশাদারত্ব বৃদ্ধিতে সেমিনারের আয়োজন করেছিলছবি: বিজ্ঞপ্তি

উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিত করতে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) শিক্ষকদের দক্ষতা ও পেশাদারত্ব বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবার মহাখালী ক্যাম্পাসে এক সেমিনার আয়োজন করে। আইএসইউর উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল আউয়াল খানের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) এ আয়োজনে মূল বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আহমেদ মুসতাফা।

অধ্যাপক আবদুল আউয়াল খান বলেন, আইএসইউ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশ–বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জানান, শিক্ষকদের মানোন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষকেরা যেন সক্রিয়ভাবে পাঠদানে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন ভালো মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে শিক্ষার গুণগত মানের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক আহমেদ মুসতাফা বলেন, গবেষণা ও শিক্ষকতা —এই দুই বিষয় পাশাপাশি চলে। ভালো শিক্ষক হতে চাইলে ভালো গবেষকও হতে হবে। তা না হলে আপনি সারা জীবন শুধু লেকচারার হিসেবেই থেকে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি অধ্যাপক হতে চান, অর্থাৎ সত্যিকারের জ্ঞান বিতরণ বা ‘প্রফেস’ করতে চান, তাহলে আপনাকে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের সেরা ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে নিজেদের নেটওয়ার্কিং বা যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণক্ষমতা উন্নত করতে হবে।

‘সেমিনার অন মেক ইউর টিচিং ভিজিবল’ শিরোনামে আইএসইউ শিক্ষকেরা এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। আইকিউএসি পরিচালক অধ্যাপক মো. একরামুল হকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আইএসইউ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এইচ টি এম কাদের নেওয়াজ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মনজুর মোর্শেদ মাহমুদ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম, আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক মনিরুল হাসান মাসুম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।

আহমেদ মুসতাফা যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং লাইফ সায়েন্সেস রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিজ্ঞপ্তি

