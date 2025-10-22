বৃত্তি

ইউরোপের সেরা ১০ বৃত্তি ও ফেলোশিপের খোঁজ

প্রথম আলো ডেস্ক
ফাইল ছবি

ইউরোপে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হয়েছে নানা ধরনের স্কলারশিপ ও ফেলোশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া। এসব প্রোগ্রাম বেশির ভাগই সম্পূর্ণভাবে অর্থায়িত (Fully Funded) বা আংশিক অর্থায়িত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রমণ, আবাসন, ভাতা ও গবেষণার সুযোগ দিয়ে থাকে। নিচে ইউরোপের জনপ্রিয় ১০টি প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো—

ফাইল ছবি প্রথম আলো

১. নেদারল্যান্ডস ইনস্টিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডি সেফ হ্যাভেন ফেলোশিপ (২০২৬)
ধরন: ফেলোশিপ
সুবিধা: প্রতি মাসে ৩,৫০০ ইউরো স্টাইপেন্ড, ভ্রমণ খরচ, আবাসনের ভর্তুকি, লাইব্রেরি সুবিধা ও গবেষণা সহায়তা।
ডেডলাইন: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
২. ইন্টারপোল ইন্টার্নশিপ ২০২৬ (ফ্রান্স)
ধরন: পেইড ইন্টার্নশিপ
সুবিধা: মাসে ৭০০ ইউরো ভাতা, হাউজিং ও ট্রান্সপোর্ট ভর্তুকি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা।
৩. সার্ন রিচার্স ফেলোশিপ ২০২৬ (সুইজারল্যান্ড)
ধরন: ফেলোশিপ
সুবিধা: মাসিক ৬,৯১১–৭,৩২৬ সুইস ফ্রাঁ ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা।
ডেডলাইন: ৩ নভেম্বর ২০২৫
৪. এইডিসি ইন্টার্নশিপ ২০২৬ (ফ্রান্স)
ধরন: পেইড ইন্টার্নশিপ
সুবিধা: মাসিক প্রায় ১,০০০ ইউরো ভাতা, আন্তর্জাতিক পরিবেশে কাজ, হাইব্রিড বা রিমোট কাজের সুযোগ।
৫. ম্যাক্স প্লাঙ্ক সোসাইটি ইন্টার্নশিপ ২০২৬ (জার্মানি)
ধরন: সম্পূর্ণ অর্থায়িত ইন্টার্নশিপ
সুবিধা: স্টাইপেন্ড, আবাসন ও ভ্রমণ খরচ, আন্তর্জাতিক গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ।
ডেডলাইন: ১ নভেম্বর ২০২৫

ফেলোশিপ ও বৃত্তি
ছবি: সংগৃহীত

৬. মোপগা ফেলোশিপ ২০২৬ (ফ্রান্স)
ধরন: পেইড ফেলোশিপ
সুবিধা: মাসিক ২,৫০০ ইউরো ভাতা, ৫০০ ইউরো রিলোকেশন ইউরো খরচ, স্বাস্থ্যবিমা ও ফরাসি সরকারের বৃত্তিধারীর মর্যাদা।
ডেডলাইন: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
৭. ফেসপি ফেলোশিপ ২০২৬ (জার্মানি ও পোল্যান্ড)
ধরন: ফেলোশিপ
সুবিধা: বিমানভাড়া, থাকা, খাবার ও প্রোগ্রাম ফি সম্পূর্ণ কভার।
ডেডলাইন: ৪ জানুয়ারি ২০২৬
৮. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভলান্টিয়ারিং প্রোগ্রাম ২০২৫ (ইউরোপ)
ধরন: ভলান্টিয়ারিং
সুবিধা: খাবার ও দৈনিক ভাতা, যাতায়াত খরচ, বাসস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ।
৯. ইকলো পলিটেকনিক এক্সিলেন্স ফেলোশিপ (সুইজারল্যান্ড)
ধরন: মাস্টার্স ফেলোশিপ
সুবিধা: প্রতি সেমিস্টারে ১০,০০০ সুইস ফ্রাঁ, রুম সংরক্ষণ ও সার্টিফিকেট অব এক্সিলেন্স।
১০. সার্ন টেকনিক্যাল স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম ২০২৬ (সুইজারল্যান্ড)
ধরন: সম্পূর্ণ অর্থায়িত ইন্টার্নশিপ
সুবিধা: মাসিক ৩,৪৭২ সুইস ফ্রাঁ ভাতা, ভ্রমণ খরচ, স্বাস্থ্যবিমা, ছুটির সুযোগ।
এই বৃত্তি ও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামগুলোয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ও গবেষণার পাশাপাশি ইউরোপের সংস্কৃতি ও পেশাদার পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। সময়মতো আবেদন করলে এসব সুযোগ হতে পারে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

