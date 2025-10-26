ভর্তি

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুলে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি

পড়াশোনা ডেস্ক
শিক্ষার্থী শুধু অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। আবেদনের ক্ষেত্রে ৫৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবেছবি: সংগৃহীত

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি করা হবে। এটি শুধু বাইরের ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া হবে লটারির মাধ্যমে।

ভর্তির যোগ্যতা

  • ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ছাত্রীর বয়স ৬ বছর থেকে ৬ বছর ৩৬৪ দিনের মধ্যে হতে হবে।

  • ছাত্রীর নাম, জন্মের তারিখ, মা ও বাবার নাম জন্মসনদ অনুযায়ী হতে হবে।

  • মা–বাবার জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে ছাত্রীর জন্মনিবন্ধনের মিল থাকতে হবে। পরবর্তী সময় কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন

১. প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রথমে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ফরম পূরণের জন্য ওয়েবসাইটের ঠিকানা:

২. শিক্ষার্থী শুধু অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ৫৫০ টাকা আবেদন ফি বিকাশ পেমেন্ট সাপেক্ষে একজন একটি মাত্র আবেদন করতে পারবে।

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তির প্রক্রিয়া হবে লটারির মাধ্যমে
ছবি: সংগৃহীত

অনলাইন আবেদন ফরমের মূল্য

১. ফরমের মূল্য ৫৫০ টাকা। একজন প্রার্থী একাধিক ফরম পূরণ করতে পারবে না।

২. বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে ফরমের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৩. ফরম পূরণ করার পর বিকাশ পেমেন্টের এডুকেশন ফি অপশনে গিয়ে পেমেন্ট করতে হবে।

৪. পেমেন্টের প্রক্রিয়া ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে এবং ভিডিও দেওয়া আছে।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণের প্রক্রিয়া

অনলাইনে ভর্তির এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Admission বাটনে ক্লিক করে আবেদন ফরমের পেজে যেতে হবে। তারপর ভর্তির আবেদন ফরম পূরণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি পড়ে নিচের দিকে Click Link বাটনে ক্লিক করে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণ সম্পন্ন হলে বিকাশে পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট সম্পন্ন হলেই ফরম সাবমিট করা যাবে। ফরম সাবমিট হলে রঙিন কালার প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ছাত্রীর বয়স ৬ বছর থেকে ৬ বছর ৩৬৪ দিনের মধ্যে হতে হবে
ছবি: সংগৃহীত

ইন্টারভিউ

  • সাক্ষাৎকারের সময় অনলাইনে পূরণ করা ফরম রঙিন প্রিন্ট করে আনতে হবে।

  • ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে ছাত্রীর জন্মনিবন্ধন সনদ, মা ও বাবার জাতীয় পরিচয়পত্রের সনদের ফটোকপি আনতে হবে।

  • সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষার্থী ও মা–বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

ফরম পূরণের তারিখ ও সময়

১. ভর্তির আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ: ৬ নভেম্বর ২০২৫।

২. আবেদন ফরম পূরণ ও সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ ও ৮ নভেম্বর ২০২৫ ছাত্রী ও মা–বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৩. সরাসরি লটারির আয়োজনের (বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ) তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।

৪. লটারির ফলাফল প্রকাশের (ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে) তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, বেলা দুইটা।

৫. অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণের তারিখ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা থেকে ১৯ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

৬. ভর্তি ফরম জমা ও ভর্তির টাকা গ্রহণ বা ভর্তি সম্পন্নের তারিখ: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৭টা ৩০ থেকে বেলা ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

৮. বই বিতরণ ও ক্লাস শুরুর তারিখ: পরবর্তী নোটিশের মাধ৵মে জানিয়ে দেওয়া হবে।

দরকারি তথ্য

১. ভর্তি লটারির আবেদন ফরমটি অনলাইনে যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

২. নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ছাত্রী ও মা–বাবা ফরম জমা দেবেন। ফরম জমা দেওয়ার সময় ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

