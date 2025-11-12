ভর্তি

নেকটারে আইসিটিতে অনলাইনে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

পড়াশোনা ডেস্ক

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে (নেকটার) সিসকো নেটওয়ার্ক সিকোরিটি (১১ ও ১২তম) কোর্সে একাডেমির নির্ধারিত ফরমে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম

প্রশিক্ষণ কোর্স: সিসকো নেটওয়ার্ক সিকোরিটি (১১ ও ১২তম)।

প্রশিক্ষণ যোগ্যতা

ন্যূনতম এইচএসসি পাস/সমমান পাস।

আরও পড়ুন

চীনে উচ্চশিক্ষা: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আসছে বড় পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ

১. প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১০০ ঘণ্টা।

২. সপ্তাহে ৩ দিন, মোট ৩০ দিন।

কোর্স ফি

১ হাজার ৫০০ টাকা

প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরন

প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনলাইন করানো হবে।

আরও পড়ুন

মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তিতে আবেদন শুরু, সরকারি মেডিকেলে আসন পুনর্বিন্যাস

কোর্সের সময়সূচি

১. কোর্স শুরু হবে: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫

২. কোর্স শেষ হবে: ৫ মার্চ ২০২৬

৩. প্রশিক্ষণের সময়: বেলা ২টা-বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আবেদনের শর্তাবলি

১. আবেদনকারীকে ছবি এবং সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যাদিসহ (স্ক্যান কপি) www.nactar.gov.bd অথবা www.nactar.org

ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত নির্ধারিত লিংকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনকারীর User Account–এর Dashboard থেকে প্রবেশপত্র বা পরীক্ষার রোল নম্বর সংগ্রহ করতে পারবেন।

৩. আবেদনকারীকে Basic Computer ও Networking বিষয়ে অনলাইনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪. ফলাফল ও ভর্তি ফি জমার বিষয়ে ২৭ নভেম্বর ২০২৫ নেকটার ওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানানো হবে।

৫. অনলাইনে পরীক্ষার লিংক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে User Account–এর Dashboard প্রদর্শিত হবে।

আরও পড়ুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে গেল, প্রজ্ঞাপন জারি

ভর্তি বিস্তারিত

১. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

২. ভর্তি পরীক্ষা তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১১টায়

৩. ভর্তি পরীক্ষা: পরীক্ষা অনলাইনে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন