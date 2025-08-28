ভর্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা প্রোগ্রাম, যোগ্যতা দাখিল বা এসএসসি

পড়াশোনা ডেস্ক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফিসিয়েন্সি (সিএএলপি) প্রোগ্রামে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ (২৫২ টার্ম) সেশনে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দরকারি তথ্য—

১. কোর্স ফি: ৩০৩৫ টাকা।

২. অনলাইন চার্জ আবেদনকারীকে দিতে হবে।

৩. শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

আরও পড়ুন

ইউএনডিপিতে আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ, আবেদন চলছে

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা—

১. দাখিল বা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা তদূর্ধ্ব সার্টিফিকেটধারী যেকোনো পেশা হতে হবে।

২. যেকোনো বয়সের ব্যক্তি এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

৪টি স্টাডি সেন্টার—

১. আমিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

২. দারুন নাজাত কামিল মাদ্রাসা, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

৩. দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. মুলাটোলা কামিল মাদ্রাসা, রংপুর সদর, রংপুর।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

ভর্তির বিস্তারিত সময়—

১. আবেদন জমার তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ওরিয়েন্টেশন ক্লাস: ১০ অক্টোবর ২০২৫।

৩. টিউটোরিয়াল ক্লাস শুরু: ১৭ অক্টোবর ২০২৫।

৪. টিউটোরিয়াল ক্লাস শেষ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬।

৫. পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ: ২০ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে:

আরও পড়ুন

সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স, সম্পূর্ণ সরকারি খরচে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন