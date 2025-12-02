বিনা মূল্যে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কোর্স, আবেদনসহ জেনে নিন সব

বিনা মূল্যে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কোর্স, আবেদনসহ জেনে নিন সব
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শেখার আগ্রহ বিশ্বব্যাপী দ্রুত বাড়ছে। প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল ঘোষণা করেছে তাদের ‘গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফ্রি কোর্স ২০২৫’। যে কেউ সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এআই শেখার সুযোগ পাবেন। কোর্স শেষে থাকছে ফ্রি সার্টিফিকেট।
গুগলের এআই ফ্রি কোর্স সিরিজ
গুগল মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত অনলাইন কোর্স চালু করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কোর্স হলো—
১. ইন্ট্রোডাকশন টু জেনারেটিভ এআই (Introduction to Generative AI)
জেনারেটিভ এআই কী, কীভাবে কাজ করে এবং প্রচলিত মেশিন লার্নিং থেকে এর পার্থক্য—এসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ৪৫ মিনিটের কোর্সে। ভিডিও, রিডিং ম্যাটেরিয়াল এবং কুইজ শেষে থাকে ফ্রি ব্যাজ।
২. ইন্ট্রোডাকশন টু লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস—এলএলএমএস (Introduction to Large Language Models, LLMs)
এলএলএম বা বড় ভাষাগত মডেলের ব্যবহার ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ৪৫ মিনিটের কোর্সে। কোর্সটি সম্পন্ন করলে অংশগ্রহণকারী পাবেন ফ্রি সার্টিফিকেট ব্যাজ।
৩. ইন্ট্রোডাকশন টু রেসপন্সিবল এআই (Introduction to Responsible AI)
গুগলের দায়িত্বশীল এআই নীতিমালা, প্রিন্সিপাল ও ব্যবহার নিয়ে ৯ মিনিটের সংক্ষিপ্ত কোর্স। শেষে থাকে কুইজ ও ব্যাজ সার্টিফিকেট।
৪. প্রম্পট ডিজাইন ইন ভার্টেক্স এআই (Prompt Design in Vertex AI)
জেনারেটিভ এআইয়ের জন্য কার্যকর প্রম্পট তৈরি, ইমেজ বিশ্লেষণ এবং প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানো হয় এই ৫ ঘণ্টা দীর্ঘ কোর্সে।
৫. রেসপন্সিবল এআই: অ্যাপ্লাইং এআই প্রিন্সিপালস উইথ গুগল ক্লাইড (Responsible AI: Applying AI Principles with Google Cloud)
দায়িত্বশীল এআই ব্যবহার কীভাবে গুগল ক্লাউডে বাস্তবায়ন করা হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই দেড় ঘণ্টার কোর্সে। কোর্স শেষে রয়েছে ফ্রি ব্যাজ।
আবেদনের যোগ্যতা
– বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবেন
– কোনো বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই
– একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নির্বিশেষে অংশগ্রহণের সুযোগ
– শিখতে সময়সীমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
কোর্সের সুবিধা
– সম্পূর্ণ ফ্রি
– রেজিস্ট্রেশন ফি নেই
– প্রতিটি কোর্স শেষে ফ্রি সার্টিফিকেট/ব্যাজ
– সিভি, লিংকডইন বা পেশাগত প্রোফাইলে যুক্ত করার মতো মূল্যবান সার্টিফিকেট
– ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে এআই দক্ষতা যোগ করার চমৎকার সুযোগ
আবেদনের নিয়ম
– “Apply Now” বাটনে ক্লিক করে গুগল ক্লাউডে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে
– পছন্দের কোর্স নির্বাচন করে শেখা শুরু করতে হবে
– ভিডিও, পাঠ্যসামগ্রী ও কুইজ সম্পন্ন করলে পাওয়া যাবে সার্টিফিকেট ব্যাজ
ভর্তি হওয়ার কোনো শেষ তারিখ নেই, যেকোনো সময়ে কোর্স শুরু করা যাবে। আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন