হার্ভার্ড–অক্সফোর্ডসহ বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্রি অনলাইন কোর্স, যেভাবে আবেদন

হার্ভার্ড–অক্সফোর্ডসহ বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্রি অনলাইন কোর্স, যেভাবে আবেদন
শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এখন আর বড় টিউশন ফি বা বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীরা এখন ঘরে বসেই হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, ইয়েল বা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোর্স করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে।
কেন অনলাইন কোর্স
এখন জ্ঞান অর্জনের অন্যতম সহজ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে অনলাইন লার্নিং। এসব বিনা মূল্যের কোর্সে রয়েছে বিশ্বমানের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের পাঠদান, নমনীয় সময়সূচি এবং সার্টিফিকেট অর্জনের সুযোগ। শিক্ষার্থীরা নিজস্ব গতিতে শেখার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে এবং চাকরির বাজারে নিজেকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখতে পারবেন। অনেক কোর্সে ফ্রি ডিজিটাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, আবার কিছু কোর্সে অল্প ফি দিয়ে ভেরিফায়েড সার্টিফিকেটও নেওয়া যায়।
বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফ্রি অনলাইন কোর্সের তালিকা
১. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি ডেটা সায়েন্স কোর্স ২০২৫
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক EdX প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত এই কোর্সে শেখানো হবে ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, ggplot2, প্রোগ্রামিং এবং পরিসংখ্যানের মৌলিক বিষয়। ডেটা সায়েন্সে আগ্রহীদের জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ, বিশেষ করে যাঁরা পেশাগতভাবে ডেটা বিশ্লেষণ শিখতে চান।
২. সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫
এশিয়ার অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় সিংহুয়া বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য ৬০টির বেশি ফ্রি অনলাইন কোর্স অফার করছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ম্যানেজমেন্ট, শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে এ কোর্সগুলো করা যাবে ঘরে বসেই।
৩. ফ্রি স্প্যানিশ ভাষা কোর্স ২০২৫
ভ্যালেন্সিয়া পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয় (UP Valencia) কর্তৃক EdX প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত এই কোর্সটি ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য ডিজাইন করা। এটি A1 লেভেলের একটি প্রাথমিক স্প্যানিশ ভাষা কোর্স, যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়া, লেখা, শোনা ও বলা—এই চারটি দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। কোর্স শেষে সহজে কথোপকথন এবং দৈনন্দিন স্প্যানিশ ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠবেন।
৪. পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি চায়নিজ ভাষা কোর্স
‘Chinese for Beginners’ শিরোনামের এই কোর্সটি পরিচালনা করছেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিয়াওইউ লিউ। চীনা ভাষা, ব্যাকরণ ও মৌখিক যোগাযোগের মৌলিক ধারণা শেখানো হয় এখানে। চীনের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক প্রভাবের কারণে চায়নিজ ভাষা শেখার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।
৫. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫
বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবার EdX প্ল্যাটফর্মে ২০টির বেশি ফ্রি অনলাইন কোর্স চালু করেছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসা এবং আরও নানা বিষয়ে কোর্সগুলো শিক্ষার্থীদের বিশ্বসেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ দিচ্ছে।
৬. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রোগ্রামে রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, সমাজবিজ্ঞান, ডেটা সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, মেডিসিন, গণিত, প্রোগ্রামিং ও শিক্ষা বিষয়ে শতাধিক ফ্রি কোর্স। শিক্ষার্থী, পেশাজীবী বা গবেষক—সবার জন্য উন্মুক্ত এই কোর্সগুলো ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে নিজেকে প্রস্তুত করার এক দুর্দান্ত সুযোগ।
৭. ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫
লন্ডনের কেন্দ্রে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত ইম্পেরিয়াল কলেজ তাদের বিভিন্ন অনলাইন কোর্স সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিবিষয়ক এসব কোর্স শিক্ষার্থীদের নতুন দক্ষতা অর্জন ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করবে।
৮. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫
কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি কোর্সগুলো বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কোর্সগুলো করা যাবে ঘরে বসেই। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে।
আবেদন প্রক্রিয়া—
শিক্ষার্থীরা সহজেই EdX, Coursera, FutureLearn বা Udemy ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের পছন্দের কোর্স বেছে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। কোনো ফি দিতে হবে না—শুধু ইন্টারনেট সংযোগ, শেখার আগ্রহ ও সময় বিনিয়োগ করলেই চলবে।