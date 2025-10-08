ভর্তি

নাটোর বিএইউইটিতে ৮টি বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, টিউশন ছাড়ের সুযোগ

পড়াশোনা ডেস্ক
প্রতীকী ছবি

নাটোরে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে (BAUET) উইন্টার-২০২৫ সেশনে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৮টি বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিষয়—    
 বিএসসি ইন সিই, সিএসই, ইইই, আইসিই, এমই, বিবিএ, ইংরেজি, এলএলবি।

টিউশন ফি ছাড়—
 ১. এমই প্রোগ্রামে ৫০% ফি বিশেষ টিউশন ছাড়,
২. আইসিই প্রোগ্রামে ৪০% ফি বিশেষ টিউশন ছাড়,
৩.সিই অ্যান্ড ইইই প্রোগ্রামে ২০% ফি বিশেষ টিউশন ছাড়।

ভর্তি পরীক্ষার আবেদন—
অনলাইনে আবেদন করতে হবে : www.bauet.ac.bd

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য—
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ জানুয়ারি ২০২৬।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬।
৩. ভর্তি পরীক্ষার সময়: বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা।
৪. ভর্তির পরীক্ষার ফলাফল: ১২ জানুয়ারি ২০২৬।
৫. স্থান: ক. বিএইইউইটি প্রধান ক্যাম্পাস, নাটোর।
             খ. এমআইএসটি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
বিএইউইটির ঠিকানা: কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, দয়ারামপুর, নাটোর।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bauet.ac.bd

