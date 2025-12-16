চুয়েটে প্রথম বর্ষে ভর্তি: আবেদন শুরু, আসন ৯৩১, জেনে নিন বিস্তারিত

চুয়েটে প্রথম বর্ষে ভর্তি: আবেদন শুরু, আসন ৯৩১, জেনে নিন বিস্তারিত
প্রকৌশল গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো স্নাতক প্রথম বর্ষে একক ভর্তি পরীক্ষা নেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)। ভর্তি–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে স্নাতক প্রথম বর্ষ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে অনলাইনে আবেদনসহ ভর্তির বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বহুনির্বাচনি পরীক্ষা ও দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত মুক্তহস্ত অঙ্কন অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীরা ভর্তি–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
বাংলাদেশের যেকোনো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০২২ অথবা ২০২৩ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ–৪ অথবা সমতুল্য গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যেকোনো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক/আলিম/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
প্রার্থীকে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে মোট গ্রেড পয়েন্ট কমপক্ষে ১৪.০০ এবং ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ‘B’ গ্রেড পেতে হবে।
ইংরেজি ভার্সন/বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে ওই বিষয়গুলোতে সমতুল্য গ্রেড পেতে হবে। এ ছাড়া বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৪.০০ পেতে হবে।
GCE ‘O’ এবং GCE ‘A’ লেভেল উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য GCE ‘O’ লেভেল পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ে আলাদাভাবে ‘A’ গ্রেড পেতে হবে। প্রার্থীকে ২০২৪ সালের নভেম্বর বা এর পরে GCE ‘A’ লেভেল সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হতে হবে এবং GCE ‘A’ লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ‘A’ গ্রেড পেতে হবে। এ ছাড়া বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে GCE ‘A’ লেভেল পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে ‘B’ গ্রেড পেতে হবে
প্রার্থীকে কমপক্ষে ১২ শিক্ষাবর্ষ অধ্যয়নকাল থাকা সাপেক্ষে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ নম্বর বা সমমান গ্রেড পেতে হবে। প্রার্থীকে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষাতেও গড়ে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ নম্বর বা সমমান গ্রেড পেতে হবে।
পরীক্ষার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে পাওয়া আবেদনপত্রের মধ্য থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি—এই চার বিষয়ে মোট প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে একটি মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। গ্রেড পয়েন্ট একই হলে পর্যায়ক্রমে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতের মোট নম্বর, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মোট নম্বর, পদার্থবিজ্ঞানের নম্বর এবং রসায়নের নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্থান নির্ধারণ করা হবে। এই মেধাতালিকা থেকে প্রথম ১৬ হাজার যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে ১৬ হাজারতম সব প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।
বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তিপ্রক্রিয়া
ভর্তি–ইচ্ছুক বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, তথ্যাদি এবং নির্দেশিকা www.cuet.ac.bd/fsc এ পাওয়া যাবে। নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক আবেদন করতে হবে। এ ছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্র ১৫ এপ্রিল ২০২৬–এর মধ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) পৌঁছাতে হবে।
আসন কত
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল অনুষদের মোট ১২টি বিভাগে সংরক্ষিত ১১টিসহ মোট ৯৩১টি আসন রয়েছে।
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ নিয়ে ‘ক’ গ্রুপ; ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগ নিয়ে ‘খ’ গ্রুপ গঠিত।
পরীক্ষার বিষয় ও নম্বরবণ্টন
এবারের ভর্তি পরীক্ষায় গ্রুপ ‘ক’ এবং গ্রুপ ‘খ’–এর জন্য গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের ওপর বহুনির্বাচনি পদ্ধতিতে এবং গ্রুপ ‘খ’–এর স্থাপত্য বিভাগের জন্য অতিরিক্তভাবে মুক্তহস্ত অঙ্কন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের এবং ‘খ’ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের বহুনির্বাচনি পরীক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত মুক্তহস্ত অঙ্কনের ২০০ নম্বরসহ মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
আবেদন ফি
গ্রুপ ‘ক’–এ (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ) আবেদনের ফি ১ হাজার ২০০ টাকা এবং গ্রুপ ‘খ’–এ (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলো, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগ) ১ হাজার ৪০০ টাকা।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
অনলাইনে আবেদন শুরু: ১৫ ডিসেম্বর (সোমবার), সকাল ৯টায়
আবেদন গ্রহণ শেষ: ৩১ ডিসেম্বর (বুধবার), রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত
অনলাইনে আবেদন ফি জমা শেষ: ১ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার), রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত
যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ: ৬ জানুয়ারি (মঙ্গলবার)
প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু: ২৭ জানুয়ারি (সোমবার), সকাল ১০টায়
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৭ জানুয়ারি (শনিবার)
পরীক্ষার ফল বা মেধাতালিকা প্রকাশ: ৩১ জানুয়ারি (শনিবার)