শিক্ষা

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন খুঁটিনাটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তিতে আবেদন চলছে। গতকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শাবিপ্রবির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৬৬ আসনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি নেওয়া হবে। এসব আসনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৭৭টি আসন সোসাইটিজ মেরিট অ্যালোকেশন (SMA)-এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

আরও পড়ুন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সংশোধিত কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ

আবেদন যোগ্যতা

২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের এইচএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/আলিম/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স/সমমান এবং ২০২২ অথবা ২০২৩ সালের এসএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/দাখিল/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

‘এ’ ইউনিট—এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ সহ মোট জিপিএ ৬ দশমিক ৫ থাকতে হবে। এইচএসসিতে গণিতে কমপক্ষে জিপিএ ৩ (A লেভেলে C গ্রেড) প্রয়োজন।

‘বি’ ইউনিট—বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে এইচএসসি ও এসএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩ সহ মোট ৬ থাকতে হবে।

এ ছাড়া ডিপ্লোম-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২০২০ অথবা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। GCE–এর ক্ষেত্রে IGCSE (O লেভেল) এ কমপক্ষে ২টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ পাঁচটি বিষয়ে পাস এবং IAL (A লেভেল)-এ কমপক্ষে ১টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ ৩টি বিষয়ে পাস থাকতে হবে।

আরও পড়ুন

যুক্তরাজ্যর পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা, পরিবর্তনে করা হয়েছে ১০ সুপারিশ

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি

—‘এ’ ইউনিট: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা

—‘বি’ ইউনিট: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা

আবেদন ফি

A1 (বিজ্ঞান) ইউনিট- ১ হাজার ২৫০ টাকা,

A2 (আর্কিটেকচার)- ১ হাজার ৪০০ টাকা

B ইউনিট- ১ হাজার ২০০ টাকা।

* আবেদন করার নিয়ম, বিস্তারিত তথ্য, আবেদন ফি এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন

হার্ভার্ড–অক্সফোর্ডসহ বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্রি অনলাইন কোর্স, যেভাবে আবেদন

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ–চীন–ভিয়েতনামে আইইএলটিএসের প্রশ্নফাঁস, ৮০ হাজার শিক্ষার্থীর ভুল ফল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন