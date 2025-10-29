ভর্তি

মেরিনে শিক্ষানবিশ কোর্স, আসন ২২০, আবেদনের সুযোগ আর ২ দিন

মেরিন শিক্ষানবিশ (ডেক ও ইঞ্জিন) কোর্সে আবেদনের জন্য কমপক্ষে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবেছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এক বছর মেয়াদি মেরিন শিক্ষানবিশ (ডেক ও ইঞ্জিন) কোর্সে ভর্তিতে আবেদন চলছে। প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আগ্রহীরা আগামীকাল ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি ৩২০ টাকা।

আবেদনের শর্ত—

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক ও অবিবাহিত পুরুষ হতে হবে।
২. আবেদনকারীকে কমপক্ষে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৩. নির্বাচনী পরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় সব সনদ বা মার্কশিটের মূল কপি বা অনলাইন কপি প্রদর্শন করতে হবে।
৪. আবেদনকারীর বয়স এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৩১/১২/২০২৫ তারিখে ১৬.৫ বছর থেকে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে।
৫. আসনসংখ্যা: ডিইপিটিসি-নারায়ণগঞ্জে ১০০ জন, ডিইপিটিসি-বরিশালে ৩০ জন ও এসপিটিসি-মাদারীপুরে ৯০ জন।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ আগস্ট থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ রাত ১২টা পর্যন্ত।
২. নির্বাচনী পরীক্ষার সময়: ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।
৩. নির্বাচনী পরীক্ষার কেন্দ্র : ডিইপিটিসি-নারায়ণগঞ্জ, ডিইপিটিসি-বরিশাল ও এসপিটিসি-মাদারীপুর।
৪. ফলাফল প্রকাশ: ২২ নভেম্বর ২০২৫।
৫. ভর্তির কার্যক্রম: ২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

প্রশিক্ষণ  প্রতিষ্ঠানের নাম—

১. ডিইপিটিসি-নারায়ণগঞ্জ,
২. ডিইপিটিসি-বরিশাল,
৩. এসপিটিসি-মাদারীপুর।

প্রার্থীকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে (এসএসসি মানের) ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় হবে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, চক্ষু, সাঁতার ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে
ছবি: সংগৃহীত

ভর্তির পদ্ধতি—

১. আবেদনকারীদের পছন্দক্রম, মেধাতালিকা ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।
২. প্রার্থীকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে (এসএসসি মানের) ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় হবে।
৩. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, চক্ষু, সাঁতার ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।
৪. শারীরিক সুস্থতা, চক্ষু, সাঁতার ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে মেধাতালিকার ভিত্তিতে প্রথম ডেক শাখায় ১৩৫ জন ও ইঞ্জিন শাখায় ৮৫ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে অন্যদের অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হবে।

সুযোগ-সুবিধা—

১. ফ্রি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা,
২. ফ্রি প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ উপযোগী এক সেট ইউনিফর্ম প্রদান,
৩. অভ্যন্তরীণ জাহাজে চাকরির সুযোগ। বিদেশের জাহাজেও চাকরির সুযোগ পাবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

