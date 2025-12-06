রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা: আবেদন শেষ ৭ ডিসেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা: আবেদন শেষ ৭ ডিসেম্বর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন আগামীকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) শেষ হবে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হবে রোববার রাত ১২টায়। লিখিত অথবা অফলাইনে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।
কোন ইউনিটের পরীক্ষা কবে
আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট (বিজ্ঞান), ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট (মানবিক) ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের (বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা হবে ১ (এক) ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।
অনলাইনে আবেদনের নির্দেশিকা—
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫-২৬ এর আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (admission.ru.ac.bd)-এর মাধ্যমে অনলাইনে ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ১ মিনিট থেকে শুরু হয়ে ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১ টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। কোনো লিখিত অথবা অফলাইন আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (মোবাইল নম্বর যাচাই)
ওয়েবসাইটের হোম পেজে রেজিস্টার (Register) বাটনে ক্লিক করলে পরবর্তী পেজে প্রার্থীকে তার এইচএসসি/সমমান এবং এসএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষার রোল, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের বছর প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে পেজে প্রদত্ত একটি ছবিতে দৃশ্যমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যথাস্থানে ইনপুট দিয়ে সাবমিট (Submit) বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী পেজে অগ্রসর হতে হবে।
সঠিক এইচএসসি/সমমান এবং এসএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষার রোল, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের বছর দৃশ্যমান হলে ‘Mobile No. Verification’ এর জন্য উক্ত তথ্যের নিচে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হবে। মোবাইল নম্বর প্রদানের পর ‘Send OTP’ বাটনে ক্লিক করলে প্রদত্ত মোবাইল ফোনে একটি OTP পাঠানো হবে। প্রাপ্ত OTP নম্বরটি নির্ধারিত বক্সে লিখে ‘Verify OTP’ বাটনে ক্লিক করলে মোবাইল নম্বরটি নিশ্চিত হবে। প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে প্রার্থীর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
কোনো কারণে ভুল এইচএসসি/সমমান এবং এসএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষার রোল, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের বছর দৃশ্যমান হলে ‘Reset’ বাটনে ক্লিক করে পূর্বের পেজে ফিরে যেতে হবে।
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা—
মোবাইল নম্বরটি অবশ্যই প্রার্থীর নিজের অথবা অভিভাবকের হতে হবে। একই মোবাইল নম্বর একাধিক প্রার্থীর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। প্রার্থীর ভর্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য প্রদানের জন্য প্রদত্ত নম্বরে যোগাযোগ করা হবে। মোবাইল নম্বর সতর্কতার সঙ্গে প্রদান করা প্রয়োজন। ভুল নম্বর প্রদান করলে প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না এবং এ জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।
কারিগরি বোর্ডের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বোর্ডের স্থলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Technical-Vocational/BM/DCOM সিলেক্ট করবেন।
GCE, BFA ও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীরা (Important: GEC-A Level, Diploma, BFA, and BOU students must enter their data here) লিংকে ক্লিক করে আবেদনকারীর তথ্যাবলি প্রদান করবেন। আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্য যাচাইয়ের পর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে প্রার্থীর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২. আবেদন প্রক্রিয়া (প্রোফাইল পূরণ ও আবেদন)
প্রদত্ত ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করার পর, আবেদনকারীকে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:
ক. ছবি আপলোড—
*এই ধাপে আবেদনকারীকে সদ্য তোলা একটি 300*400 পিক্সেল সাইজের স্পষ্ট (Studio quality) রঙিন JPG ফরম্যাটের ছবি আপলোড করতে হবে। ছবির ফাইল সাইজ কোনোমতেই ১০০ কিলোবাইটের বেশি হতে পারবে না।
*ছবির পেছনে সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হবে না। স্কুল/কলেজের ড্রেস পরিহিত ছবি ব্যবহার করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, আবেদনের সময় প্রদত্ত ছবিই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ব্যবহার করা হবে। সফটওয়্যারের সাহায্যে কোনো রকম ইফেক্ট দেওয়া ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। আবেদনের ফি প্রদানের পর ছবি সংক্রান্ত কোনো সংশোধন আবেদন চলাকালীন সময়ে ‘Student Panel’ এর ‘Update Photo’ এর মাধ্যমে করা যাবে।
খ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ভাষা নির্বাচন—
এই ধাপে আবেদনকারী ইংরেজি ভাষায় অনূদিত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে ‘English’ এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে ‘Bangla’ সিলেক্ট করে ‘Next’ বাটনে ক্লিক করতে হবে। আবেদনের ফি প্রদানের পর প্রশ্নপত্রের ভাষা সংক্রান্ত কোনো সংশোধন আবেদন চলাকালীন সময়ে ‘Student Panel’ এর ‘Update Question Language’ এর মাধ্যমে করা যাবে।
গ. কোটার তথ্য প্রদান
*আবেদনকারীকে তার ঈপ্সিত কোটা/কোটাসমূহ (সংশ্লিষ্ট কোটার সুবিধা নিতে আগ্রহী হলে) সিলেক্ট করতে হবে। যে কোটায় আবেদন করতে ইচ্ছুক তার পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের স্ক্যান কপি (সর্বোচ্চ ১ মেগাবাইট) একটি মাত্র JPG/PDF ফাইলের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকেএসপি সনদ প্রদান করতে হবে।
*সংগৃহীত সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হবে। আবেদনের ফি প্রদানের পর কোটা সংক্রান্ত কোনো সংশোধন প্রয়োজন হলে আবেদন চলাকালীন সময়ে ‘Student Panel’ এর ‘Update Quota & Others’ এর মাধ্যমে করা যাবে। আবেদনের সময় শেষ হওয়ার পর কোটা সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করা হবে না।
ঘ. সেলফি আপলোড—
এই ধাপে আবেদনকারীকে সেলফি আপলোড করতে হবে। সেলফি আপলোড করতে ‘Download App’ বাটনে ক্লিক করে অথবা QR কোডটি স্ক্যান করে ‘RU Admission’ অ্যাপটি ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে হবে। এরপর অ্যাপ থেকে নির্দেশনা অনুযায়ী সেলফি প্রদান করতে হবে।
ঙ. আবেদনের ইউনিট সিলেকশন এবং ফি প্রদান—
ওপরের সকল তথ্য (ছবি, প্রশ্নপত্রের ভাষা, কোটা, সেলফি) প্রদানের পর, এই ধাপে প্রার্থীর আবেদনযোগ্য ইউনিটসমূহের তালিকা প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারী যে সকল ইউনিটে আবেদন করতে ইচ্ছুক সেসকল ইউনিটের পাশে উল্লেখিত ‘Apply Now’ বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী পেজে আবেদনকারীকে পরীক্ষার অঞ্চল (Zone) নির্বাচন করে ‘Confirm & Apply’ বাটনে ক্লিক করতে হবে। ফি প্রদানের জন্য পরবর্তী পেজে প্রদর্শিত bKash অথবা Rocket সিলেক্ট করে ফি প্রদান করতে হবে। ফি প্রদানের পর নিচের দিকে Bill Information থেকে ‘Download’ বাটনে ক্লিক করে স্লিপটি প্রিন্ট বা সংরক্ষণ (Save) করা যাবে। এই স্লিপে প্রদত্ত তথ্য পরবর্তীতে প্রয়োজন হবে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রার্থী একাধিক ইউনিটে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট ইউনিটের জন্য নির্বাচিত অঞ্চল (Zone) শুধু ওই ইউনিটের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আবেদনের ফি প্রদানের পর অঞ্চল (Zone) পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে আবেদন চলাকালীন সময়ে ‘Student Panel’ এর ‘Update Zone’ এর মাধ্যমে করা যাবে।
চ. মোবাইল নম্বর পরিবর্তন—
আবেদনকারী তার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করতে চাইলে প্রোফাইল/ড্যাশবোর্ডে লগইন করতে হবে। প্রোফাইলের ভেতরে ‘Update Mobile Number’ অপশনটিতে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে এবং প্রমাণস্বরূপ এইচএসসি/সমমানের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান কপি (প্রতিটির সাইজ অনূর্ধ্ব 1MB) আপলোড করে নম্বরটি হালনাগাদের জন্য আবেদন করতে হবে।
৩. বিশেষ প্রার্থীদের আবেদন পদ্ধতি
GCE (A লেভেল, O লেভেল), BFA এবং Diploma in Engineering থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আবেদনের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের Registration পেজের ‘Important: GEC-A Level, Diploma, BFA, and BOU students must enter their data here’-এর লিংকে ক্লিকের মাধ্যমে পরবর্তী পেজে প্রবেশ করে পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদানপূর্বক বোর্ডের স্থলে ‘Others’ সিলেক্ট করতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যসহ এইচএসসি ও এসএসসির সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্রের স্ক্যান কপি (প্রতিটির সাইজ অনূর্ধ্ব 1MB) আপলোড করতে হবে। আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্য যাচাইয়ের পর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে প্রার্থীর ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আবেদন প্রক্রিয়ার পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।