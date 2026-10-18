উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তি, আবেদন শেষ ১৫ নভেম্বর

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তি, আবেদন শেষ ১৫ নভেম্বর
উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে শিশুশ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তির আবেদন ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।
আবেদনের সময়—
অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৬ রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
বয়সসীমা—
প্রার্থীর বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে ৫ বছর থেকে ৬ বছরের বেশি নয়।
দরকারি তথ্য—
১. শিশুশ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক নির্বাচন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
২. চূড়ান্ত নির্বাচন লটারির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
৩. সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিতদের তালিকা বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট -এ প্রকাশ করা হবে।
৪. সাক্ষাৎকারের পর লটারির তারিখ জানানো হবে।
৫. আবেদনপত্রের ফি মোট ৩৩০ টাকা।
আবেদন জন্য দরকারি তথ্য—
১. প্রার্থীর রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য 300 Pixel প্রস্থ 300 Pixel) হতে হবে।
২. ছবির ফাইল সাইজ অনূর্ধ্ব 70 KB হতে হবে।
৩. ছবির নাম ইংরেজি Alphabet দিয়ে Rename করতে হবে।
৪. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
৫. নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে Final Submit করতে হবে।
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা —
১. আবেদনে ভুল তথ্য প্রদান করলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
২. ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট