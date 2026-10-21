বিমান বাংলাদেশের ক্যাটারিংয়ে ডিপ্লোমা, যাঁদের আবেদন করার সুযোগ

বিমান বাংলাদেশের ক্যাটারিংয়ে ডিপ্লোমা, যাঁদের আবেদন করার সুযোগ
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি) ‘লেভেল ২ ডিপ্লোমা ইন ফুড প্রিপারেশন অ্যান্ড কালিনারি আর্টস’ কোর্সের ২১তম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি চলছে। কোর্সটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ‘সিটি অ্যান্ড গিল্ডস’ অনুমোদিত।
কালিনারি ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট খাতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ফরম সংগ্রহের মাধ্যমে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন। মোট ছয় মাস মেয়াদি এই পেশাদার ডিপ্লোমা কোর্সের ফি ৭০ হাজার টাকা।
বিএফসিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কোর্সে আবেদনের জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং আবেদনকারীর বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছর হতে হবে। ২২ অক্টোবর ২০২৬ থেকে আবেদনকারীরা সরাসরি বিএফসিসি কার্যালয় থেকে কিংবা তাদের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।
ভর্তির পর প্রার্থীদের জন্য ক্লাসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। খাদ্য প্রস্তুতের প্রণালি ও পেশাদার শেফ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জনে এই ডিপ্লোমা কোর্সটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পূরণ করা ফরম আগামী ১ নভেম্বরের মধ্যে সরাসরি বিএফসিসি গেটে রক্ষিত নির্দিষ্ট বক্সে জমা দিতে হবে অথবা ই–মেইল ([email protected]) করা যাবে।
প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই–বাছাই শেষে ৩ নভেম্বর বিএফসিসি প্রাঙ্গণে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষাৎকার বোর্ডে অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদের অবশ্যই তাঁদের সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদের কপি সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। সাক্ষাৎকার ও ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ৮ থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত ভর্তির সময় নির্ধারিত প্রথম কিস্তির ২৪ হাজার টাকা জমা দিতে হবে।
২১তম ব্যাচের নিয়মিত পাঠদান ও ক্লাস শুরু হবে ১৫ নভেম্বর। বিএফসিসির ফুড সেফটি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের ব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আধুনিক আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কোর্স দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানে শিক্ষার্থীদের এক ধাপ এগিয়ে রাখবে।