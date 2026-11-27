ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদন শেষ ২৮ নভেম্বর, জেনে নিন সব ইউনিটের তথ্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তিতে আবেদন শেষ ২৮ নভেম্বর ২০২৬। ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ৫ ডিসেম্বর। শেষ পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর।
চারুকলা ও আইবিএ ইউনিট ছাড়া অন্য তিনটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ের নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। চারুকলা ও আইবিএ ইউনিটের পরীক্ষা শুধু ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার ইউনিটগুলো হলো বিজ্ঞান, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, চারুকলা এবং আইবিএ। প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদন করবেন যেভাবে
ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্য, বর্তমান ঠিকানা, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা দিতে হবে। পছন্দের ইউনিট, পরীক্ষার কেন্দ্র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটা-সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হবে।
আবেদনকারীর ছবি নির্ধারিত মাপ ও ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে। ছবির পটভূমি সাদা হতে হবে। আবেদন সম্পন্ন করতে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সমতা নিরূপণের জন্য আলাদা আবেদনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
আবেদনের যোগ্যতা—
২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য জিসিই ও-লেভেল এবং এ-লেভেলের ফলাফলের ভিত্তিতে আবেদনের সুযোগ রয়েছে।
বিজ্ঞান ইউনিট: বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ফার্মেসি অনুষদ, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির জন্য এ ইউনিটে আবেদন করতে হবে। বিজ্ঞান ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান শাখা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া আইজিসিএসই/ও-লেভেল এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরও আবেদনের সুযোগ রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ জিপিএর যোগফল কমপক্ষে ৮.০ এবং আলাদাভাবে প্রতিটিতে কমপক্ষে ৩.৫ থাকতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্যও বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক গ্রেডের শর্ত রয়েছে।
কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির জন্য এ ইউনিটে আবেদন করতে হবে। সব বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ জিপিএর যোগফল কমপক্ষে ৭.৫ এবং আলাদাভাবে প্রতিটিতে কমপক্ষে ৩.০ থাকতে হবে।
ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য এ ইউনিটে আবেদন করতে হবে। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে অন্য শাখার শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ জিপিএর যোগফল কমপক্ষে ৭.৫ এবং আলাদাভাবে প্রতিটিতে কমপক্ষে ৩.০ থাকতে হবে।
চারুকলা ইউনিট: চারুকলা অনুষদের বিভাগগুলোতে ভর্তির জন্য এ ইউনিটে আবেদন করতে হবে। সব শাখার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ জিপিএর যোগফল কমপক্ষে ৬.৫ এবং আলাদাভাবে প্রতিটিতে কমপক্ষে ৩.০ থাকতে হবে।
আইবিএ ইউনিট: ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য এ ইউনিটে আবেদন করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আইজিসিএসই/ও-লেভেল এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্যও আবেদনের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় নির্ধারিত জিপিএ এবং বিষয়ভিত্তিক গ্রেডের শর্ত পূরণ করতে হবে।
ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ও-লেভেলে নির্ধারিত পাঁচটি বিষয়ে এবং এ-লেভেলে নির্ধারিত দুটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রেড থাকতে হবে। বিভিন্ন ইউনিটে আবেদনের জন্য জিপিএ ও বিষয়ভিত্তিক গ্রেডের শর্ত এক নয়। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের বিস্তারিত নির্দেশনা দেখে নিতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়—
সূচি অনুযায়ী—
আইবিএ ইউনিট: ৫ ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার; সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।
বিজ্ঞান ইউনিট: ১২ ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার; সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট।
কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার; সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট।
চারুকলা ইউনিট: ২২ ডিসেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার; সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট।
ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৬, শনিবার; সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট।
পরীক্ষার নম্বর ও সময়বণ্টন—
প্রতিটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ ও লিখিত অংশ রয়েছে। ইউনিটভেদে নম্বর ও সময়ের বণ্টন আলাদা।
আইবিএ ইউনিট: এমসিকিউ ৭০ নম্বর, সময় ৯০ মিনিট; লিখিত ৩০ নম্বর, সময় ৩০ মিনিট।
বিজ্ঞান ইউনিট: এমসিকিউ ৬০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট; লিখিত ৪০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট।
কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: এমসিকিউ ৬০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট; লিখিত ৪০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট।
চারুকলা ইউনিট: সাধারণ জ্ঞান অংশে এমসিকিউ ৪০ নম্বর, সময় ৩০ মিনিট; অঙ্কন অংশে লিখিত ৬০ নম্বর, সময় ৩০ মিনিট।
ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: এমসিকিউ ৬০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট; লিখিত ৪০ নম্বর, সময় ৪৫ মিনিট।