গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় মাইগ্রেশন শেষ ১৯ আগস্ট

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় মাইগ্রেশন শেষ ১৯ আগস্ট
২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিশ্ববিদ্যালয় মাইগ্রেশনের সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে। তবে আগামীকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় পছন্দক্রম অনুসারে মাইগ্রেশন চলবে।
গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সমন্বিত ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় মাইগ্রেশনের আর কোনো সুযোগ নেই। ভর্তি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিষয় পছন্দক্রম অনুসারে মেধাক্রমের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবজেক্ট মাইগ্রেশনের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় সাবজেক্ট মাইগ্রেশন বন্ধ করতে চাইলে ১৯ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে স্টপ অল মাইগ্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।
মাইগ্রেশন–সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়—কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিভাগে ভর্তি থাকা অবস্থায় স্টপ অল মাইগ্রেশন সম্পন্ন করলে সে বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে মাইগ্রেশনের সুযোগ থাকবে না। অন্যদিকে স্টপ ইউনিভার্সিটি মাইগ্রেশন সম্পন্ন করলে বর্তমানে ভর্তি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দক্রমের বিভাগগুলো ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।