অস্ট্রেলিয়ার ভিসা: ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার পরিবর্তন, পাঁচটির বদলে ৯ পরীক্ষার ফল গ্রহণ

অস্ট্রেলিয়া ভিসা আবেদনকারীদের জন্য ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার নিয়মে বড় পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে আগের পাঁচটি পরীক্ষার বদলে ৯টি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ করা হবে ভিসা আবেদনে। পরিবর্তিত এই নিয়ম ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে পুরোনো তালিকার পরীক্ষার ফল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট ভিসার নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ভিসার ধরন অনুযায়ী ইংরেজি দক্ষতার মান আলাদা হতে পারে। প্রতিটি ভিসা সাবক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট স্কোর এবং বৈধতার সময়সীমা আলাদা। তাই আবেদনকারীদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগে নিয়ম যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দেশটি।

অস্ট্রেলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স (ডিএইচএস) জানিয়েছে, সব পরীক্ষাই কেবল সিকিউর টেস্ট সেন্টারেই দিতে হবে। কোনো অনলাইন বা বাসায় বসে দেওয়া পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স বলেছে, এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হলো পরীক্ষাগুলোর মধ্যে স্কোরিংয়ে সামঞ্জস্য আনা এবং আবেদনকারীদের জন্য আরও বিকল্প তৈরি করা। নতুন তালিকা অধিকাংশ ভিসার জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে স্কিলস ইন ডিমান্ড ভিসা (সাবক্লাস ৪৮২)-এর ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে।

নতুন অনুমোদিত পরীক্ষার তালিকা— (৭ আগস্ট থেকে)

১. কেমব্রিজ সি ওয়ান অ্যাডভান্সড (সি ওয়ান অ্যাডভান্সড)

২. সিইএলপিআইপি জেনারেল (কানাডিয়ান ইংলিশ লেঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ইনডেস্ক প্রোগ্রাম জেনারেল)

৩. আইইএলটিএস একাডেমিক (ইনক্লুডিং ওয়ান স্কিল রিটেক)

৪. আইইএলটিএস জেনারেল ট্রেনিং (ইনক্লুডিং ওয়ান স্কিল রিটেক)

৫. ল্যাঙ্গুয়েজসার্ট একাডেমিক পরীক্ষা

৬. মিশিগান ইংলিশ টেস্ট (এমইটি, ইনক্লুডিং সিঙ্গেল সেকশন রিটেক)

৭. অকুপেশনাল ইংলিশ টেস্ট (ওইটি)

৮. পিয়ারসন টেস্ট অব ইংলিশ একাডেমিক (পিটিই একাডেমিক)

৯. টোয়েফল আইবিটি

৬ আগস্ট বা তার আগে নেওয়া পুরোনো তালিকার পরীক্ষাগুলোও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ থাকবে। কিছু ভিসার ক্ষেত্রে এ পরীক্ষার ফলাফল ২০২৮ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

বৈধতা ও শর্তাবলি

আবেদনকারীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাঁরা ভিসা অনুযায়ী নির্ধারিত স্কোর অর্জন করেছেন এবং পরীক্ষা দিয়েছেন সিকিউর টেস্ট সেন্টারে। অনলাইন বা বাসায় বসে দেওয়া পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যে নিষিদ্ধ ফরম্যাট হলো: সিইএলপিআইপি অনলাইন, আইইএলটিএস অনলাইন, ল্যাঙ্গুয়েজসার্ট একাডেমিক অনলাইন, মেট ডিজিটাল (অ্যাট হোম), ওইটি@হোম এবং টোয়েফল আইবিটি হোম এডিশন।

হোম অ্যাফেয়ার্স বিভাগ জানিয়েছে, নতুন নিয়ম অভিবাসন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে এবং নিশ্চিত করবে যে নতুন অভিবাসীরা অস্ট্রেলিয়ার জীবনে সম্পূর্ণভাবে অংশ নিতে প্রয়োজনীয় ইংরেজি দক্ষতা অর্জন করেছেন। নতুন তালিকাভুক্ত পরীক্ষাগুলো বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও ফরম্যাটে চালু থাকায় আবেদনকারীদের জন্য আরও সুবিধাজনক হবে।

