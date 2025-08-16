কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জাতীয় দক্ষতা মান বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স, মেয়াদ ৬ মাস

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জাতীয় দক্ষতা মান বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স, মেয়াদ ৬ মাস
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত জাতীয় দক্ষতা মান বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রমের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীদের নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের অনুরোধ করা হয়েছে।
কোর্সের দরকারি তথ্য—
১. বেসিক সার্টিফিকেট কোর্সটি হবে ৩৬০ ঘণ্টার,
২. কোর্সের মেয়াদ হবে ৬ মাস।
ভর্তির যোগ্যতা—
কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
সার্টিফিকেট কোর্স ফি—
শিক্ষার্থীপ্রতি ফির বিবরণ দেওয়া হলো: রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা, পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা ও সনদপত্র ফি ১০০ টাকাসহ মোট ৪৫০ টাকা।
আসনসংখ্যা—
প্রতি ট্রেডে আসনসংখ্যা হবে ৫০ জন। এর মধ্যে মূল আসন ৪০ জন এবং ড্রপআউট ১০ জন। প্রতি ট্রেডে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচজনের কম হলে উক্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম—
ই-সেবা প্ল্যাটফর্ম ইসেবা-প্রতিষ্ঠান লগইন অথবা -প্রতিষ্ঠান লগইন–এর মাধ্যমে
প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষাক্রম—
১. ডাটা এন্ট্রির শেষ তারিখ: ১২ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
২. পেমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
৩. ফাইনাল লিস্ট ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রিন্টের তারিখ: ৫ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
৪. রেজিস্ট্রেশন কার্ড A4 সাইজ (100 gsm) অফসেট কাগজে রঙিন প্রিন্ট করতে হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: