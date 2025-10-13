বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) প্রোগ্রামে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিপ্রক্রিয়া চলছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে ভর্তিতে আবেদনের শেষ সময় ১৭ অক্টোবর। ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন এমসিকিউ ও বর্ণনামূলক, লিখন দক্ষতা ও মৌখিক পরীক্ষা হবে।
আবেদনের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২০২৪ সালের বা তার পূর্বে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত/উচ্চতর গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০ (স্কেল-৫)/ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিত/ উচ্চতর গণিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ (স্কেল-৫)/ দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যর জন্য
https://www.bou.ac.bd/upload/notice/admission/1840855762825596.pdf এ ঢুঁ মারতে পারেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা।
আবেদন ফি: ১০০০ টাকা।
স্টাডি সেন্টার: ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি ও সিএসই বিভাগ, ডুয়েট।