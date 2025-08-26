বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষার সময়সূচি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষার সময়সূচি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২৪ সালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. হাবিবুল্যাহ মাহামুদ স্বাক্ষরিত এই সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।
*কোন পরীক্ষা কবে হবে—
সকালের পরীক্ষা—
[সময়: সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা]
১৯ সেপ্টেম্বর: বাংলা ভাষা-১ (1301)
২০ সেপ্টেম্বর: ইতিহাস-২ (3302)
২৬ সেপ্টেম্বর: ইংরেজি (1302)
২৭ সেপ্টেম্বর: ভূগোল ও পরিবেশ-২ (3308)
১০ অক্টোবর: সিভিক এডুকেশন-১ (1303)
১১ অক্টোবর: ভূগোল ও পরিবেশ-১ (2308)
১৭ অক্টোবর: সিভিক এডুকেশন-২ (1304)
১৮ অক্টোবর: ইতিহাস-৪ (5302)
২৪ অক্টোবর: বাংলা ভাষা-২ (2301)
২৫ অক্টোবর: দর্শন-১ (2303)
৩১ অক্টোবর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১ (2305)
১ নভেম্বর: ইতিহাস-১ (2302)
৭ নভেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ-১ (2304)
৮ নভেম্বর: ইতিহাস-৩ (4302)
১৪ নভেম্বর: সমাজতত্ত্ব-১ (2307)
১৫ নভেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ-৩ (4304)
২১ নভেম্বর: সমাজতত্ত্ব-৩ (4307)
২২ নভেম্বর: অথ৴নীতি-৩ (4306)
২৮ নভেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৩ (4305)
২৯ নভেম্বর: ভূগোল ও পরিবেশ-৩ (4308)
বিকেলের পরীক্ষা—
[সময়: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা]
১৯ সেপ্টেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ-২ (3304)
২০ সেপ্টেম্বর: অর্থনীতি-২ (3306)
২৬ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান-২ (3305)
২৭ সেপ্টেম্বর: দশ৴ন-২ (3303)
১০ অক্টোবর: সমাজতত্ত্ব-২ (3307)
১১ অক্টোবর: দর্শন-৪ (5303)
১৭ অক্টোবর: ইসলামিক স্টাডিজ-৪ (5304)
১৮ অক্টোবর: অর্থনীতি-১ (2306)
২৪ অক্টোবর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৪ (5305)
২৫ অক্টোবর: ভূগোল ও পরিবেশ-৪ (5308)
৩১ অক্টোবর: সমাজতত্ত্ব-৪ (5307)
১ নভেম্বর: অর্থনীতি-৪ (5306)
৭ নভেম্বর: সমাজতত্ত্ব-৫ (6307)
৮ নভেম্বর: দশ৴ন-৫ (6303)
১৪ নভেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ-৫ (6304)
১৫ নভেম্বর: ভূগোল ও পরিবেশ-৫ (6308)
২১ নভেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৫ (6305)
২২ নভেম্বর: দর্শন-৩ (4303)
২৮ নভেম্বর: ইতিহাস-৫ (6302)
২৯ নভেম্বর: অর্থনীতি-৫ (6306)
বিশেষ নির্দেশাবলি—
১. মূল আইডি ছাড়া কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
২. পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে হবে।
৩. পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ স্টাডি সেন্টারে যোগাযোগ করে পরীক্ষা কোন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে, তা জেনে নিতে হবে।
৪. বিএ ও বিএসএস পরীক্ষা-২০২৪ এ ১৬ ব্যাচ থেকে ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৫. DeNovo রেজিস্ট্রেশন করা ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিএ ও বিএসএস পরীক্ষা-২০২৪ এ অংশগ্রহণের প্রথম সুযোগ এবং ১৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সর্বশেষ সুযোগ।
৬. লিথোকোডযুক্ত উত্তরপত্রে শিক্ষার্থীর আইডি নম্বর, প্রোগ্রাম কোড (23) ও প্রশ্নপত্র কোড ইংরেজিতে নির্ভুলভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।
৭. পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন, দোষণীয় কাগজ, ব্যাগ বা কোনো ইলেকট্রনিকস ডিভাইস সঙ্গে রাখা ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৮. পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবে না।
#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট