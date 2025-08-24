চীনের ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রামে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ, আবেদন স্নাতকোত্তরে
চীনের বেইজিংয়ের সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে বৃত্তি দেবে। এ বৃত্তির নাম ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’। স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
চীনের বেইজিংয়ে ১৯১১ সালে যাত্রা শুরু সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির। চীনের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কারণে বিশ্বে পরিচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস এবং লিটারেচার, সোশ্যাল সায়েন্স ও মেডিসিনে বিশ্বের দেশের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন।
সুযোগ-সুবিধা—
নির্বাচিত প্রার্থীরা যে যে সুবিধা পাবেন—
টিউশন ফি
বিমানে আসা-যাওয়ার খরচ
মাসিক উপবৃত্তি (থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য)
বইপত্র কেনার জন্য ভাতা
স্বাস্থ্যবিমা
ভ্রমণ ভাতা
আবেদনের যোগ্যতা—
প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
বয়স ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। ২৮ বছর হতে এ বছরের ১ আগস্টে।
নেতৃত্বের দক্ষতা থাকতে হবে;
ইংরেজি ভাষায় সাবলীল হতে হবে। ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষার স্কোর আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে প্রার্থীকে;
প্রয়োজনীয় নথিপত্র—
জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
অনলাইন আবেদনপত্র
একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
রেফারেন্স লেটার ৩টি
আইইএলটিএস স্কোর
স্টেটমেন্ট অব পারপাস
লিডারশিপ পারপাস প্রবন্ধ
অন্যান্য পেপারস (যদি থাকে)।
আবেদন প্রক্রিয়া—
অনলাইনে আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।