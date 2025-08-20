বার কাউন্সিলের এমসিকিউ পরীক্ষা, ফরম পূরণ ১ মাস
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের পরবর্তী এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ নভেম্বর। এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য অনলাইনে নির্ধারিত লিঙ্কে (http://bar.teletalk.com.bd) আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী ফরম পূরণ কার্যক্রম চলবে। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এদিকে একই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণার বিষয়ে জানানো যাচ্ছে, বার কাউন্সিলের ৩০-৬-২০২৫ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনলাইনে যথানিয়মে হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষার জন্য যাঁরা ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন, তাঁদের লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে।’ লিখিত পরীক্ষা–সংক্রান্ত তথ্যাবলি তথা পরীক্ষার প্রবেশপত্র অনলাইনে সংগ্রহ, পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা প্রভৃতি যথাসময়ে বার কাউন্সিলের অফিশিয়াল ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বার কাউন্সিলের পরবর্তী এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ নভেম্বর। সেই এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য অনলাইনে নির্ধারিত লিঙ্কে (http://bar.teletalk.com.bd) আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফরম পূরণ কার্যক্রম চলবে। এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নতুন যেসব প্রার্থীর পিউপিলেজ সময়সীমা আগামী ৩১ অক্টোবর অথবা এর পূর্বে ছয় মাস পূর্ণ হবে, তাঁরা এবং একই সঙ্গে উক্ত তারিখে যেসব প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশনের পাঁচ বছর মেয়াদ বহাল থাকবেন, তাঁরা অনলাইনে নির্ধারিত নিয়মে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করতে পারবেন। পাঁচ বছর মেয়াদোত্তীর্ণ রেজিস্ট্রেশনধারী প্রার্থীদের বার কাউন্সিলের অনলাইন-রেজিস্ট্রেশন–প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে নিজ নিজ রেজিস্ট্রেশন হালনাগাদ করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যেসব প্রার্থী গত ২৮ জুন ২০২৫ অনুষ্ঠিত এনরোলমেন্ট লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষা-বিধি মোতাবেক দ্বিতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করে অনুত্তীর্ণ হবেন সেসব প্রার্থী এবং আসন্ন এনরোলমেন্ট মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষা-বিধি মোতাবেক তৃতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করে অনুত্তীর্ণ হবেন, সেসব প্রার্থী, এই দুই ধরনের প্রার্থীদের জন্য পরবর্তী এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষার অনলাইন ফরম পূরণের জন্য ব্যবস্থা রাখা হবে। পরীক্ষাসংক্রান্ত সব বিজ্ঞপ্তি বার কাউন্সিলের অফিশিয়াল ওয়েব সাইটে (www.barcouncil.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।
এ নোটিশে বর্ণিত পরীক্ষা আয়োজন–সংক্রান্ত তারিখগুলো যেকোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।