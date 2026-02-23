ভর্তি

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউটে নার্সিং কোর্সে ছাত্রী ভর্তি, আবেদনে সুযোগ ২দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই) প্রথম বর্ষে চার বছরের বিএসসি ইন নার্সিং (১৮তম ব্যাচ) কোর্সে ছাত্রী ভর্তিতে আবেদন চলছে। শিক্ষার্থীরা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি ৭০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)।

ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র এএফএমআই ওয়েবসাইট থেকে ১ থেকে ৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ডাউনলোড করা যাবে। লিখিত পরীক্ষা ৬ মার্চ ২০২৬ (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ভিত্তি হবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ এবং ১ ঘণ্টার এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়।

প্রার্থীকে অবশ্যই ১৭–২২ বছরের মধ্যে হতে হবে, বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে এবং নির্ধারিত উচ্চতা, ওজন ও বুকের মাপের যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। শিক্ষার্থীরা এএফএমআইয়ের নির্ধারিত বাসস্থানে বিনা মূল্যে আবাসন ও আহারের সুবিধা পাবেন এবং অধ্যয়নকালে নির্ধারিত নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করতে হবে।

এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এবং শিক্ষার্থীর এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে যেভাবে নির্ধারিত হবে—

(১) এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ৫ গুণিতক = ২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)

(২) এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ৫ গুণিতক= ২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)

(৩) এমসিকিউ পরীক্ষা = ১০০ নম্বর, মোট = (২৫+২৫+১০০) = ১৫০ নম্বর

*পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) জন্য মোট আসনের শতকরা ১ ভাগ সংরক্ষিত থাকবে। তবে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ মেধাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

*ভর্তি–সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

*নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণ, মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে তাঁর ভর্তি বাতিল করা হবে।

ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে (আবেদনসংক্রান্ত নীতিমালা এএফএমআইয়ের ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে সশরীর এএফএমআই এসে আবেদন করা যাবে।

*বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার জন্য ভিজিট করুন

