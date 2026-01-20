ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমডিএস প্রোগ্রামে পড়াশোনা, ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমডিএস প্রোগ্রামে পড়াশোনা, ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রফেশনাল মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস) প্রোগ্রামে ভর্তির কার্যক্রম চলছে। ১৮ মাস মেয়াদি এমডিএস প্রোগ্রামের ২৭তম ব্যাচে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করে ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা।
ভর্তি আবেদনের যোগ্যতা
আগ্রহী প্রার্থীকে ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ থেকে যেকোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারী হতে হবে।
ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ থাকতে হবে। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষা ও ভাইভা
ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের ১০০ নম্বরের একটি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে (লিখিত: ৭৫ নম্বর এবং ভাইভা: ২৫ নম্বর)।
এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষা ও ব্যাকরণ, গাণিতিক ও তথ্য বিশ্লেষণ দক্ষতা, সাধারণ জ্ঞান এবং সমসাময়িক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে।
ভাইভার সময় সব মূল একাডেমিক সার্টিফিকেট, মার্কশিট বা ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।
লিখিত ভর্তি পরীক্ষা ও ভাইভার সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
জেনে রাখুন
১৪টি কোর্স ও থিসিসসহ মোট ৬৪ ক্রেডিট ঘণ্টার বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম।
ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন—শুক্রবার ও শনিবার।
শিক্ষার মাধ্যম: ইংরেজি।
আবেদন প্রক্রিয়া
আবেদন ফরম উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে আবেদন ফরম প্রিন্ট করে যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদন ফরম এবং নগদ ১ হাজার ৫০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
লিখিত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, ভর্তি কার্যক্রমসহ বিস্তারিত তথ্য বিভাগের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।