পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিয়ে যে নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ২১ এপ্রিল থেকেছবি: প্রথম আলো

২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে আগেই। রুটিন অনুযায়ী ২১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। শেষ হবে ২০ মে। এই পরীক্ষায় নির্ধারিত ৮টি মডেলের সায়েন্টিফিক নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। এ ছাড়া সাধারণ ক্যালকুলেটরও ব্যবহার করা যাবে।

আজ রোবাবার (১৮ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ক্যালকুলেটরের নির্দিষ্ট মডেল উল্লেখ করে এ–সংক্রান্ত নির্দেশনা কেন্দ্র সচিব ও সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হয়েছে।

মডেলগুলো হলো—

১. এফএক্স ৮২এমএস

২. এফএক্স ১০০এমএস

৩. এফএক্স ৫৭০এমএস

৪. এফএক্স ৯৯১এমএস

৫. এফএক্স ৯৯১ইএক্স

৬. এফএক্স ৯৯১ইএস

৭. এফএক্স ৯৯১ইএস প্লাস

৮. এফএক্স ৯৯১সিডব্লিউ। এসব মডেলের ক্যালকুলেটর এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ শুরু ২১ এপ্রিল, রুটিন প্রকাশ

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষা ৭ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আর ১৮ জুনের মধ্যে হাতে লেখা নম্বরফর্দ এবং ব্যবহারিক উত্তরপত্র, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও স্বাক্ষরলিপি বিভাগ অনুযায়ী রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে হাতে হাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।

এদিকে এসএসসি পরীক্ষার বর্ধিত সময়ের ফরম পূরণ চলছে। ফরম পূরণ শেষ হবে ২৪ জানুয়ারি। ‘সোনালী সেবার’ মাধ্যমে ফরম পূরণ ফি পরিশোধ করা যাবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের কাজ শেষ করতে হবে।

আরও পড়ুন

আয়ারল্যান্ড সরকারি স্কলারশিপ: বছরে ২০ লাখ টাকা স্টাইপেন্ডস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন