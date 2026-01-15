পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ শুরু ২১ এপ্রিল, রুটিন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অভিভাবকের সঙ্গে মোটরসাইকেলে চেপে যেতে যেতে শেষ মুহূর্তে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে এক এসএসসি শিক্ষার্থী।প্রথম আলো ফাইল ছবি

২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি ২০২৬) বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সূচি প্রকাশ করেছে।

রুটিন অনুযায়ী বাংলা দিয়ে শুরু হবে এবারের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে ২০ মে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

রুটিনে বলা হয়েছে, ৭ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ জুনের মধ্যে হাতে লেখা নম্বরফর্দ এবং ব্যবহারিক উত্তরপত্র, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও স্বাক্ষরলিপি বিভাগ অনুযায়ী রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে হাতে হাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।

