নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
ভর্তি করা হবে—
—নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে।
—অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে হবে।
—অফলাইনে ভর্তির আবেদনের কোনো সুযোগ নেই।
শিক্ষার্থীর বয়স—
শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর হতে হবে। অর্থাৎ যাদের জন্ম ২০২১ সালে।
সাক্ষাৎকারের তারিখ—
১. অভিভাবকসহ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।
২. সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫।
লটারি ও ভর্তির তারিখ —
১. লটারির মাধ্যমে নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
২. লটারি ও ভর্তির তারিখ পরে নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.ncpsc.edu.bd