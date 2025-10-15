ভর্তি

নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক
নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তিতে আবেদন করতে হবে অনলাইনেছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

ভর্তি করা হবে—

—নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে।

—অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

—অফলাইনে ভর্তির আবেদনের কোনো সুযোগ নেই।

আরও পড়ুন

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এডিবি স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৭ স্কোরে আবেদন

শিক্ষার্থীর বয়স—

শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর হতে হবে। অর্থাৎ যাদের জন্ম ২০২১ সালে।

সাক্ষাৎকারের তারিখ—

১. অভিভাবকসহ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

২. সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫।

এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে ৪-৫ বছর। অর্থাৎ যাদের জন্ম ২০২১, সালে তারাই আবেদন করতে পারবে
ছবি: সংগৃহীত
আরও পড়ুন

এইচএসসি–২০২৫ পরীক্ষার ফল অনলাইনে, শিক্ষার্থীরা পাবেন যেভাবে

লটারি ও ভর্তির তারিখ —

১. লটারির মাধ্যমে নার্সারি শ্রেণিতে ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

২. লটারি ও ভর্তির তারিখ পরে নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.ncpsc.edu.bd

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন