কৃষিগুচ্ছের শিক্ষার্থীদের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রমের ফল প্রকাশ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কৃষিগুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দক্রমের ফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত সময়সূচি প্রকাশ করে এ তথ্য জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আগামীকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে। এরপর শূন্য আসনে ২৮ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন ধাপে অটোমাইগ্রেশন ও অপেক্ষমাণ থেকে ভর্তি নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম চলবে ১ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত।

এরপরও আসন শূন্য থাকলে ১৫ মার্চ অটোমাইগ্রেশন শেষে অপেক্ষমাণ থেকে ফল প্রকাশ করা হবে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলাদাভাবে ঘোষণা করবে।

এ–সংক্রান্ত ফলাফল আজ সোমবার প্রকাশের পর ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইনে ভর্তি ফি ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করতে হবে।

৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাতে কৃষিগুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ বছর কৃষিগুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষায় কাটমার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ৫১ দশমিক ২৫। এতে প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন ৭ হাজার ২৬৬ শিক্ষার্থী।

