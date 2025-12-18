এমবিবিএসে নির্বাচিতদের ভর্তি শুরু ৩০ ডিসেম্বর, মাইগ্রেশন সর্বোচ্চ তিনবার
২০২৫–২৬ শিক্ষা বর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু, ভর্তি কার্যক্রম চলবে আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি না হলে প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর যোগ করে মেধা স্কোর নির্ধারণ করা হয়। ওই স্কোরের ভিত্তিতে ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ৫ হাজার ৪১ জন এবং সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে ৪৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
মাইগ্রেশন নীতিমালা
নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তি সম্পন্ন করার পর মাইগ্রেশনের (কলেজ পরিবর্তন) জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমালা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ তিনবার মাইগ্রেশনের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
ফল পুনর্নিরীক্ষণ
ভর্তি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ১৫ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন করা যাবে। এ জন্য টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে নির্ধারিত নিয়মে আবেদন করতে হবে। পুনর্নিরীক্ষণের ফল আবেদনকারীকে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে জানানো হয়েছে।
সংরক্ষিত আসনের সনদ যাচাই
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের সনদ ও প্রমাণক যাচাইয়ের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। সাক্ষাৎকারের সময়সূচি ও বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। যাচাই-বাছাইয়ে কোনো তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে প্রার্থীর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।