জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির সুযোগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির সুযোগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির শেষ সময় ১৪ জানুয়ারি। এ সময়ের মধ্যে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে পূর্ববর্তী ভর্তি বাতিল করে এ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হতে হবে, অন্যথায় দ্বৈত ভর্তির কারণে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীকে এ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হতে অবশ্যই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তাঁর ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে। এ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হবে।