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মেরিন শিক্ষানবিশ কোর্সে ভর্তি, এসএসসি পাসেই আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মেরিন শিক্ষানবিশ (ডেক ও ইঞ্জিন) কোর্সে ৩৭০ আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছেছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অধীনে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি মেরিন শিক্ষানবিশ (ডেক ও ইঞ্জিন) কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এসএসসি বা সমমান পাস বাংলাদেশি পুরুষ নাগরিকেরা ৩৭০ আসনের এ কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আগামী ১ জানুয়ারি এই কোর্সের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। আবেদন করা যাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে আগামী ৩১ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত।

যেসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ

১. ডিইপিটিসি–নারায়ণগঞ্জ, আসনসংখ্যা ১৫০

২. ডিইপিটিসি–বরিশাল, আসনসংখ্যা ৩০

৩. এসপিটিআই–মাদারীপুর, আসনসংখ্যা ১৯০

শিক্ষাগত যোগ্যতা

কমপক্ষে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়সসীমা

২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে।

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সুবিধাগুলো

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের উপযোগী এক সেট ইউনিফর্ম দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি তিনটি নির্বাচনী পরীক্ষার কেন্দ্রের মধ্যে কোন কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে চান, সেটিও আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি

৩২০ টাকা (ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের রকেট মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে)।

ভর্তি পরীক্ষা

বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে এসএসসি মানের ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শারীরিক সক্ষমতা, চোখ, সাঁতার ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ডেক শাখায় প্রথম ১৪০ জন ও ইঞ্জিন শাখায় ১৩০ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে। অন্যদের অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হবে।

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পরীক্ষার তারিখ

২০ ও ২১ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ৯টা।

পরীক্ষার কেন্দ্র

১. ডিইপিটিসি–নারায়ণগঞ্জ

২. ডিইপিটিসি–বরিশাল

৩. এসপিটিআই–মাদারীপুর

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. ভর্তির সময় এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং জামানত হিসেবে দুই হাজার টাকা দিতে হবে। কোর্স সফলভাবে শেষ করার পর জামানতের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণ শেষে অভ্যন্তরীণ নৌযানে চাকরির সুযোগ রয়েছে। চাকরিরত অবস্থায় পদোন্নতি পেয়ে প্রথম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার, ইনল্যান্ড ড্রাইভার বা ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগও রয়েছে।

৩. এ ছাড়া স্বীকৃত বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিতসহ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ (৫০ শতাংশ নম্বর) পাওয়া প্রশিক্ষণার্থীরা ডেক/ইঞ্জিন অফিসার ক্লাস–৫ সনদ পাওয়ার পর বিদেশগামী জাহাজে চাকরির সুযোগ পাবেন।

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