গাজীপুরে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ, আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের মাসে ভাতা ৩০০ টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক
আবেদনপত্র আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে সরাসরি বা ডাকযোগে বা ই-মেইলে ([email protected]) পাঠাতে হবেছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর নারী প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ২০২৫ সালের অক্টোবর–ডিসেম্বর সেশনে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীর বয়স ১৬ থেকে ৪০ বছর হতে হবে। প্রশিক্ষণে অসহায়, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালনা করবে। কোর্সগুলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুবিধা

১. আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হবে।

২. সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ট্রেডে প্রতিদিনের হাজিরার ভিত্তিতে ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রশিক্ষণ শেষে প্রদান করা হবে।

৪. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষণ কোর্স ফি

* বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত ফি বাবদ ৪৫০ টাকা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে।

* সরকারি বাজেট পাওয়া সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ শেষে ৪৫০ টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

দরকারি তথ্য

১. সকালে বাগান পরিচর্যা, সিটি প্যারেড ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতায় সব প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৩. ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য টিএ বা ডিএ দেওয়া হবে না।

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম

১. কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন

আবাসনসুবিধা: আবাসিক;

আসনসংখ্যা: ৮০;

কোর্সের মেয়াদ: ৩৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস মেয়াদি;

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান।

২. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

আবাসনসুবিধা: আবাসিক;

আসনসংখ্যা: ৩০;

কোর্সের মেয়াদ: ৩৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস মেয়াদি;

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা জেএসসি বা সমমান।

৩. ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং

আবাসনসুবিধা: আবাসিক;

আসনসংখ্যা: ৩০;

কোর্সের মেয়াদ: ৩৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস মেয়াদি;

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা জেএসসি বা সমমান। বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হবে
ছবি: সংগৃহীত

৪. বিউটিফিকেশন

আবাসনসুবিধা: আবাসিক;

আসনসংখ্যা: ৩০;

কোর্সের মেয়াদ: ৩৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস মেয়াদি;

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান। বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

আবাসনসুবিধা: অনাবাসিক;

আসনসংখ্যা: ৩০;

কোর্সের মেয়াদ: ৩৬০ ঘণ্টা বা ৩ মাস মেয়াদি;

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান। বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

১. প্রার্থীর বয়স ১৬ থেকে ৪০ বছর হতে হবে। নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী ও অভিভাবকের নাম ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে নিচের স্বাক্ষরকারী বরাবর আবেদন করতে হবে। সব সনদ, জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, প্রশিক্ষণার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও অভিভাবকের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

২. প্রার্থীকে ট্রেড উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

৩. আবেদনপত্র আগামী ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সরাসরি বা ডাকযোগে বা ই-মেইলে ([email protected]) পাঠাতে হবে।

৪. আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: নারী প্রশিক্ষণ একাডেমি, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, জিরানী, গাজীপুর (বিকেএসপির বিপরীতে)।

৫. আবেদন ফরম লিংক থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনের বিস্তারিত

১. আবেদনের জমার শেষ তারিখ: ৫ অক্টোবর ২০২৫।

২. ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ ও সময়: ৬ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার, সকাল ১০টা।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

