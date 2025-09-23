এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: তিন বিষয়ে প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: তিন বিষয়ে প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন
২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো বাংলা, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি) এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এই পরিবর্তন এনেছে। গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এনসিটিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সাল থেকে অনুষ্ঠেয় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় পত্র, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের সংশোধিত প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজন কার্যকর হবে।
আইসিটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন বাদে আগের বহুনির্বাচনী অংশের ১৫ নম্বরের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ নম্বর যুক্ত করে ২৫ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্ন রাখা হয়েছে।
বাংলা দ্বিতীয় পত্র: বাংলা দ্বিতীয় পত্রে রচনামূলক অংশের অনুবাদ অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে অনুবাদের ১০ নম্বর সংবাদ প্রতিবেদন লেখার জন্য বরাদ্দ করা হবে।
আইসিটি: তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন বাদ দিয়ে আগের বহুনির্বাচনী অংশের ১৫ নম্বরের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ নম্বর যুক্ত করে মোট ২৫ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্ন রাখা হয়েছে।
ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং: ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে ফিন্যান্স অংশ থেকে ৮টি এবং ব্যাংকিং অংশ থেকে ৭টি করে মোট ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার্থীরা যেকোনো একটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম ৪টিসহ মোট ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।
সংশোধিত প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের নির্দেশনা–পরবর্তী কার্যার্থে পাঠানো হয়েছে এবং তা ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কার্যকর হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।