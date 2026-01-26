ভর্তি

এমবিবিএস–বিডিএসে ভর্তি: প্রথম মাইগ্রেশনে ১০২ শিক্ষার্থী সুযোগ পেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নে পরীক্ষা এইচএসসি সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হবেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে প্রথম মাইগ্রেশনে ১০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি ২০২৬) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস এবং বিডিএস কোর্সে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের কলেজ পরিবর্তনের পূরণকৃত অনলাইন মাইগ্রেশন ফরমের প্রাপ্ত তথ্যানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম দফায় মাইগ্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অপেক্ষামাণ তালিকা থেকে স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন শেষে শূন্য আসনে ১০২ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হলো। এ ক্ষেত্রে মেধা, পছন্দক্রম ও আসন শূন্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাইগ্রেশনে সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তিকৃত কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তরে যোগাযোগপূর্বক ২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্যই মাইগ্রেশনের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ বর্তমান ভর্তিকৃত কলেজ থেকে বদলি বা মাইগ্রেশনকৃত কলেজে ভর্তির সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। এ সময়ের মধ্যে মাইগ্রেশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কেউ ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে উভয় কলেজ থেকে তার ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

এ ছাড়া অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের নির্বাচিত কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তরে একই সময়ের (২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি) মধ্যে যোগাযোগ করে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক গঠিত স্থানীয় ভর্তি কমিটি ও মেডিকেল বোর্ড যথাক্রমে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মূল সনদ যাচাই করবেন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন। ভর্তির ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন হবে

  • ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র

  • এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড

  • এসএসসি, সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র

  • এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার পাশের মূল সনদ ও প্রশংসাপত্র

  • স্থানীয় সিটি করপোরেশনের মেয়র বা পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত মূল নাগরিকত্ব সনদ

  • চার কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি

পার্বত্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে চিফ এবং জেলা প্রশাসকের সনদ ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চিফ বা জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদ এবং

  • অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোত্রপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদ।

* মাইগ্রেশন পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকা দেখুন এখানে

