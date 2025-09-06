ভর্তি

একাদশে শেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ, ভর্তি কার্যক্রম এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সর্বশেষ মাইগ্রেশনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তির ওয়েবসাইটে লগইন করে এ ফলাফল দেখা যাবে। আগামীকাল রোববার ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ভর্তি কার্যক্রম চলবে এক সপ্তাহ। ওয়েবসাইটে পৃথক বার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। ভর্তির জন্য নির্বাচন ও মাইগ্রেশন ফলাফলের পিডিএফ এখন এ পোর্টালে লগইন করে ডাউনলোড করা যাবে।

তৃতীয় ধাপের আবেদনের ফলাফল প্রকাশ করা হয় গত বুধবার। এর আগে ১ সেপ্টেম্বর রাতে আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। একাদশের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে ভর্তির বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

একাদশে ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে।

