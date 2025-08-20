নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে মাস্টাস৴ প্রোগ্রাম

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে মাস্টাস৴ প্রোগ্রাম
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের এলএলএম স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
দরকারি তথ্য
১. ডিগ্রি: এলএলএম।
২. ডিগ্রি সময়কাল: এক বছর।
৩. অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের আবেদন ফরমের মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা।
ভর্তির যোগ্যতা
১. প্রার্থীকে আইন বিষয়ে যেকোনো স্বীকৃত পাবলিক অথবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদি এলএলবি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সিজিপিএ–২.৫০ থাকতে হবে এবং বাইরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সিজিপিএ–২.৭৫ থাকতে হবে।
৩. বাইরের প্রার্থী নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
৪. যেসব অভ্যন্তরীণ প্রার্থী স্পেশাল টার্ম পরীক্ষা রয়েছে, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে স্পেশাল টার্ম পরীক্ষা পাস করলেই তাঁরা ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবেন।
আবেদনের সঙ্গে যা জমা দিতে হবে
১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সব পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র এবং সনদের সত্যায়িত কপি।
২. দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩. ভর্তি ফরম ক্রয়ের রসিদের ফটোকপি।
৪. সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র বা প্রশংসাপত্র।
৫. চাকরি করা প্রার্থীকে অবশ্যই নিজ নিয়োগকর্তার নিকট থেকে অধ্যয়নকালীন সময়ে শ্রেণিকার্যক্রম অংশগ্রহণ ও শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি সম্পাদনের জন্য কমপক্ষে দুই সেমিস্টারব্যাপী সময়কাল অর্থাৎ ১২ মাসের পূর্ণকালীন ছুটি প্রদান করা হবে এই মর্মে অনাপত্তিপত্র বা প্রত্যয়নপত্র বা অফিস আদেশের মূল কপি।
ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস
১. বাংলাদেশ সংবিধান, ফৌজদারি কার্যবিধি দেওয়ানি কার্যবিধি, মুসলিম পারিবারিক আইন।
২. ভর্তি পরীক্ষার (লিখিত ৬০, মৌখিক -৪০ নম্বর)।
৩. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫।
৪. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ (বাইরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে): ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট।