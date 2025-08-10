মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বৃদ্ধি

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বৃদ্ধি
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০২৪ সালের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের অনলাইনে (eSIF পূরণের মাধ্যমে) রেজিস্ট্রেশনের বিলম্বসহ ফি সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরিশোধ, তথ্য এন্ট্রির সময়সীমা ২৮ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে উপ–রেজিস্ট্রার (কমন) মো. জিয়াউর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
দরকারি তারিখ
১. অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা (বিলম্বসহ): ২৮ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
# ফি সিস্টেমে জমা হওয়ার পরই কেবল তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন পাওয়া যাবে।
২. তথ্য (eSIF) এন্ট্রির সর্বশেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
জেনে রাখুন
১. এখানে শুধু বিলম্ব ফি দিয়ে নতুন শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি করা যাবে। আগে এন্ট্রি করা শিক্ষার্থীর কোনো তথ্য এডিট বা ডিলেট করার সুযোগ থাকবে না।
২. শুধু রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান ও তথ্য এন্ট্রি–সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অফিস সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের EIIN ভিত্তিক সিম নম্বর দিয়ে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ যোগাযোগ করা যাবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: