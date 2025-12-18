গুগলে গবেষণার সুযোগ, স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপের আবেদন শুরু
প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল তার স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপ ও অ্যাপ্রেন্টিস প্রোগ্রাম ২০২৬–এর জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সুযোগ পাবেন বৃহৎ, বাস্তব জীবনের গবেষণা প্রকল্পে কাজ করার। আবেদন শেষ হওয়ার তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
ইন্টার্নশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা গুগলের গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। প্রকল্পের ধরন, সময়কাল ও অবস্থান ভিন্ন হতে পারে, তবে শিক্ষার্থীদের পুরো সময়কালের জন্য অনুমোদিত দেশে থাকতে হবে।
কারা আবেদন করতে পারবেন
— বর্তমানে ব্যাচেলর, মাস্টার্স বা পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।
— কম্পিউটার সায়েন্স, লিঙ্গুইস্টিকস, স্ট্যাটিসটিকস, বায়োস্ট্যাটিসটিকস, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস, অপারেশনস রিসার্চ, ইকোনমিকস বা ন্যাচারাল সায়েন্সেসের শিক্ষার্থীরা।
— কম্পিউটার সায়েন্সের অন্তত একটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যেমন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন, জেনারেটিভ মিডিয়া, কম্পিউটার ভিশন, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, অপটিমাইজেশন, কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং।
আবেদনের যোগ্যতা
— ইএমইএ অঞ্চলে পূর্ণকালীন অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাঁরা ইন্টার্নশিপ শেষে আবার পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন।
— পূর্ববর্তী গবেষণা অভিজ্ঞতা বা ইন্টার্নশিপ।
— গবেষণা সম্প্রদায়ে অবদান, যেমন কনফারেন্স বা জার্নালে প্রকাশনা।
— প্রোগ্রামিং ভাষায় দক্ষতা যেমন C/C++, Java, MATLAB, Go, Python।
কীভাবে আবেদন করবেন
— গুগল ক্যারিয়ারস ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লাই ‘Apply’ সেকশন ক্লিক করুন।
— আপডেটেড রিজিউমি/সিভি আপলোড করুন।
— শিক্ষা বিভাগে সাম্প্রতিক ট্রান্সক্রিপ্ট (ইংরেজিতে) আপলোড করুন।
— Degree Status–এ Now attending নির্বাচন করুন।