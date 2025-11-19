ভর্তি

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসনে ভর্তি তথ্য

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসনে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছেছবি: স্কুলের সৌজন্য

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শূন্য আসনে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাউশির নির্দেশনা অনুসারে শূন্য আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

মাউশির নির্দেশনায় যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে

১. বাংলা মাধ্যম: প্রথম শ্রেণি, ছাত্র ও ছাত্রী—শুধু প্রভাতি শাখা;

২. বাংলা মাধ্যম: দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণি—প্রভাতি শাখা-ছাত্রী, দিবা শাখা-ছাত্র।

৩. ইংরেজি ভার্সন (ন্যাশনাল কারিকুলাম): প্রথম শ্রেণি, ছাত্র ও ছাত্রী—শুধু প্রভাতি শাখা,

৪. ইংরেজি ভার্সন (ন্যাশনাল কারিকুলাম): দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণি—প্রভাতি শাখা-ছাত্রী, দিবা শাখা-ছাত্র।

আবেদন পাওয়া যাবে

আবেদন ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র গ্রহণের তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হবে

১. বাংলা মাধ্যম: প্রাক্‌–প্রাথমিক (ছাত্র ও ছাত্রী—শুধু প্রভাতি শাখায় ভর্তি করা হবে)।

২. ইংলিশ ভার্সন (ন্যাশনাল কারিকুলাম): প্রাক্‌–প্রাথমিক (ছাত্র ও ছাত্রী—শুধু প্রভাতি শাখায় ভর্তি করা হবে)।

৩. ইংরেজি ভার্সন (ব্রিটিশ কারিকুলাম): প্লে, নার্সারি, কেজি-১, কেজি-২, স্ট্যাডার্ড-১, (ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা)

৪. ইংরেজি ভার্সন (ব্রিটিশ কারিকুলাম): স্ট্যান্ডার্ড-২ থেকে স্ট্যান্ডার্ড-৯ম (প্রভাতি শাখা–ছাত্রী), দিবা শাখা–ছাত্র)।

আবেদন পাওয়া যাবে

  • আবেদন ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র গ্রহণের তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়ে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

  • লটারি অনুষ্ঠানের তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা ১১টা।

আবেদন ফরম পূরণ শুরু হবে ২১ নভেম্বর
ছবি: স্কুলের সৌজন্য

দরকারি তথ্য

১. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ভর্তিপ্রক্রিয়া লটারি মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

২. ফরমের মূল্য বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনের জন্য চার্জ ব্যতীত ১০০ টাকা এবং ইংলিশ ভার্সনের চার্জ ব্যতীত ৩০০ টাকা জমা দিতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

