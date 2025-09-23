জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি, আবেদন শেষ ২৫ সেপ্টেম্বর
বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিচালিত জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সের অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬ সেশনে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন প্রোগ্রাম।
প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা
১. কোসে৴র মেয়াদ: ৬ মাস।
২. কোর্সের লেভেল: A1 ও A2।
৩. আসনসংখ্যা: ৪০ জন,পুরুষ বা মহিলা।
৪. বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পেস।
ভর্তি ফি: তিন হাজার টাকা মাত্র।
আবেদন করতে যা লাগবে
১. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদের ফটোকপি,
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি,
৩. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
আবেদনের বিস্তারিত তারিখ
১. ভর্তি আবেদন জমার শেষ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
অফিস চলাকালীন সময় (সকাল ৯টা থেকে ৪টা), গার্মেন্টস ভবনের নিচতলা।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫: সকাল ১০টায়।
৩. ফলাফল প্রকাশের তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, নোটিশ বোর্ড,www.bgttc.gov.bd ও ফেসবুক পেজে।
৪. ভর্তি শুরুর তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, নতুন ভবনের নিচতলার জার্মান ক্লাসরুমে।
৫. অপেক্ষমাণ থেকে ভর্তি: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫,নতুন ভবনের নিচতলায় জার্মান ক্লাসরুমে।
৬. প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২৫।
৭. প্রশিক্ষণের সময়: রোববার হতে বৃহস্পতিবার (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত)।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট