জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি, আবেদন শেষ ২৫ সেপ্টেম্বর

পড়াশোনা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিচালিত জার্মান ভাষা শিক্ষা কোর্সের অক্টোবর ২০২৫-মার্চ ২০২৬ সেশনে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন প্রোগ্রাম।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা

১. কোসে৴র মেয়াদ: ৬ মাস।

২. কোর্সের লেভেল: A1 ও A2।

৩. আসনসংখ্যা: ৪০ জন,পুরুষ বা মহিলা।

৪. বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর।

আবেদনের যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পেস।

ভর্তি ফি: তিন হাজার টাকা মাত্র।

আবেদন করতে যা লাগবে

১. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদের ফটোকপি,

২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি,

৩. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ছবি: সংগৃহীত

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ

১. ভর্তি আবেদন জমার শেষ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

অফিস চলাকালীন সময় (সকাল ৯টা থেকে ৪টা), গার্মেন্টস ভবনের নিচতলা।

২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫: সকাল ১০টায়।

৩. ফলাফল প্রকাশের তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, নোটিশ বোর্ড,www.bgttc.gov.bd ও ফেসবুক পেজে।

৪. ভর্তি শুরুর তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, নতুন ভবনের নিচতলার জার্মান ক্লাসরুমে।

৫. অপেক্ষমাণ থেকে ভর্তি: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫,নতুন ভবনের নিচতলায় জার্মান ক্লাসরুমে।

৬. প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২৫।

৭. প্রশিক্ষণের সময়: রোববার হতে বৃহস্পতিবার (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত)।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

