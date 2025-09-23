লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে ফ্রি অনলাইন কোর্স, পেশাজীবী এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ
লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস ২০২৫ সালের জন্য ফ্রি অনলাইন কোর্স ঘোষণা করেছে। অনলাইন কোর্সগুলো অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্সসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। ফ্রি অনলাইন কোর্সগুলো পেশাজীবী, প্রাথমিক এবং মধ্যবর্তী স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। কোর্সগুলো নিজস্ব সময় অনুযায়ী সম্পন্ন করা যাবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে যোগাযোগ, গণিত, পরিসংখ্যান, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্স, মানুষ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করতে পারবেন।
এই কোর্সগুলোয় অংশগ্রহণকারীরা নতুন দক্ষতা অর্জন, নিজের ক্ষেত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। কোর্সগুলো অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত, যা উচ্চমানের শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। সব কোর্স এডুএক্স (edX) প্ল্যাটফর্ম এবং শিক্ষার্থীরা অডিট কোর্স অপশনের মাধ্যমে বিনা মূল্যে অংশ নিতে পারেন। তবে যাঁরা সার্টিফিকেট নিতে চান, তাঁদের সামান্য ফি দিতে হবে।
আবেদনের শর্তাবলি
বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত।
অধিকাংশ প্রাথমিক কোর্সের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়।
ইন্টারনেট ও মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে।
কোনো বয়সসীমা নেই।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।
পেশাজীবী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
অনলাইন কোর্সের সুবিধা
বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শেখার সুযোগ।
নতুন দক্ষতা অর্জন ও আগ্রহের ক্ষেত্রে জ্ঞান বৃদ্ধি।
যেকোনো সময় ও স্থানে নিজের গতি অনুযায়ী পড়ার সুবিধা।
ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য সহায়ক।
অডিট অপশনের মাধ্যমে বিনা মূল্যে কোর্স করা যায়।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোর্সের সুযোগ।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের edX-এ রেজিস্ট্রেশন করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। এরপর কোর্স তালিকা থেকে নিজের আগ্রহের কোর্স নির্বাচন করতে হবে। পুরো আবেদনের প্রক্রিয়া অনলাইন এবং আবেদন করার শেষ তারিখ কোর্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।