রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মডেল স্কুলে প্লে ও শিশু শ্রেণিতে ভর্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মডেল স্কুলে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্লে ও শিশু শ্রেণির ভর্তির জন্য ফরম প্রদান শুরু হয়েছেছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মডেল স্কুলে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্লে ও শিশু শ্রেণির ভর্তির জন্য ফরম প্রদান শুরু হয়েছে। ভর্তি ফরম জমার শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

বয়স কত হতে হবে—

জন্মসনদ অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে শিক্ষার্থীর বয়স ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদন জমার সঙ্গে দিতে হবে—

১. আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি।

২. পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি স্কুলে জমা দিতে হবে।

আবেদন পাওয়া যাবে—

আবেদন ফরম পাওয়া যাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মডেল স্কুলের অফিসকক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মডেল স্কুলের ওয়েবসাইট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট।

আবেদন ফরমের মূল্য—

আবেদন ফরম ৪০০ টাকা। ফরমের মূল্য অগ্রণী ব্যাংক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ০২০০০০৫৬২৬৯৬১ এই হিসাব নম্বরে জমা দিয়ে জমার স্লিপসহ ভর্তি ফরমের সঙ্গে স্কুলে জমা দিতে হবে।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়—

১. সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, শুক্রবার (অভ্যন্তরীণ)।

২. সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার (বহিরাগত)।

৩. সাক্ষাৎকারের সময়: সকাল ১০টায় (সাক্ষাৎকারের সময় অভিভাবককে অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে)।

ভর্তির বিস্তারিত—

১. ভর্তি ফরম জমার শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

২. ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ , দুপুর ১২টা।

৩. প্লে ও শিশু শ্রেণিতে ভর্তির তারিখ: ১০ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

