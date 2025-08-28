কুমুদিনীতে ফ্রি নার্সিং কোর্সে প্রশিক্ষণ, আবেদন শেষ ৩০ আগস্ট
কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালিত এক বছর মেয়াদি সম্পূর্ণ বিনা খরচে স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পুনর্ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। কোর্সটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, এডিবি, এসআইসিআইপির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারি খরচে করানো হবে।
স্পেশালাইজড নার্সিং কোর্স—
১. ডিপ্লোমা ইন রেনাল,
২. ডিপ্লোমা ইন পেডিয়াট্রিক,
৩. ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার,
৪. ডিপ্লোমা ইন ট্রমা,
৫. ডিপ্লোমা ইন অনকোলজি,
৬. ডিপ্লোমা ইন কার্ডিয়াক।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি বা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং (বেসিক বা পোস্ট বেসিক) এবং বিএনএমসি থেকে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত নার্স হতে হবে।
সাধারণ শর্তাবলি—
১. শুধু নারী রেজিস্ট্রার্ড নার্সরা আবেদন করতে পারবেন।
২. বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
৩. ইতিপূর্বে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদনের প্রয়োজন নেই।
আবেদনপত্র ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠানো যাবে—
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫।
ই-মেইল ঠিকানা: [email protected], [email protected]
ডাকযোগে পাঠানোর ঠিকানা: কুমুদিনী নার্সিং কলেজ, মির্জাপুর-১৯৪০, টাঙ্গাইল।