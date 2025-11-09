ভর্তি

সরকারি খরচে নারীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ, সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে

পড়াশোনা ডেস্ক
সরকারের অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় এসআইসিআইপির সহায়তায় প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হবেছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিডব্লিউসিসিআই) তত্ত্বাবধানে কর্মসংস্থানমুখী নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তিন মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার। এর আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রামের (এসআইসিআইপি) সহায়তায় এ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হবে।

# আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ নভেম্বর ২০২৫।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম

১. পারসোনা একাডেমি বিউটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল। নিশি প্লাজা, চতুর্থ ফ্লোর, প্লট–১, অ্যাভিনিউ–৪, ব্লক–সি, সেকশন–৬, মিরপুর–১১ (পুরাতন), ঢাকা।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

২. পাথফাইন্ডার কম্পিটিউটর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। বাড়ি নম্বর: ৫২০/১, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আলো, ফিরোজ রোড, চক পায়লানপুর, পাবনা সদর, পাবনা।

যে কোর্স করানো হবে

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৩. দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট বালুয়াডাঙ্গা (অন্ধ হাফেজ মোড়), সদর, দিনাজপুর।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৪. হোস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট–সিএসএস। ৪৭ এম এ বাড়ি রোড, গোলামারি, খুলনা।

যে কোর্স করানো হবে

–ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৫. বাংলাদেশ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিএসডিআই), হাউস–২/বি, রোড–১২, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

আবেদনের সুযোগ ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত
ছবি: সংগৃহীত
যে কোর্স করানো হবে

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৬. জন উন্নয়ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, চরনওয়াবাদ, ভোলা সদর, ভোলা।

যে কোর্স করানো হবে

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৭. ইসডিও বাগেরহাট স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৮. ইকো সেন্টার ফর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, জামালপুর সদর, জামালপুর।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৯. মেঘবালা ছোট শাখাতি, শিক্ষা বোর্ড, যশোর সদর, যশোর।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

১০. এস এন টেকনিক্যাল ট্রেনিং, পূর্ব শ্যামপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।

যে কোর্স করানো হবে

–বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

–গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

আবেদনকারী নারীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে
ছবি: সংগৃহীত
ভর্তির যোগ্যতা

১. কোর্স: ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য কমপক্ষে এসএসসি পাস নারী।

২. কোর্স: ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য কমপক্ষে এইচএসসি পাস নারী।

ভর্তির সময় যা লাগবে

১. শুধু বাংলাদেশি নারী শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।

২. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৩. তিন মাস মেয়াদের প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা করতে অথবা চাকরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

৪. এর আগে এসইআইপি বা এসআইসিআইপি প্রকল্পের অন্য কোনো কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে থাকলে এই কোর্সে আবেদনের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৫. দরিদ্র, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত বাংলাদেশি নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ ও ৮০ শতাংশ উপস্থিতির ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হবে।

২. প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।

ভর্তির সময় দরকার

১. আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রার্থীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত।

২. দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।

৩. এক কপি শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি।

৪. এক কপি জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি পাঠাতে হবে।

