হেলথ টেকনোলজি ও ম্যাটসে শিক্ষার্থী ভর্তি, আবেদন ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

আবেদনের যোগ্যতা

২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জীববিজ্ঞানসহ জিপিএ ন্যূনতম ২.৫ পেতে হবে।

দরকারি কাগজপত্র

প্রার্থী ‘ও’ লেভেল বা বিদেশ থেকে পাস করলে দুই হাজার টাকার পে–অর্ডার জমা দিয়ে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী থেকে নম্বর সমতাকরণ সনদ ও আইডি কোড সংগ্রহ করতে হবে;

বিভাগীয় প্রার্থীদের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে আইডি কোড সংগ্রহ করতে হবে;

আবেদন যেভাবে

ইন্টারনেট ব্রাউজারে প্রবেশ করে লগইন করে IHT/MATS Admission বাটনে ক্লিক করতে হবে;

এরপর Application Form অংশে ক্লিক করে পরবর্তী অংশে Diploma Course in Institute of Health Technology/Diploma Course in Medical Assistant Training School প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে;

পরের পেজটিতে Curriculum Selection অংশে National Curriculum (SSC/Equivalent) অথবা GCE (O Level/Equivalent) যেকোনো একটি অপশন সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করে দরকারি সব তথ্য দিতে হবে।