মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর, মানবিক গুনাবলী যাছাইয়ে আসবে প্রশ্ন

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর, মানবিক গুনাবলী যাছাইয়ে আসবে প্রশ্ন
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছ। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর।
গতকাল সোমবার (৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ তারিখ ঠিক করা হয়।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক রুবীনা ইয়াসমীন বলেন, আগামী ১২ ডিসেম্বর মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে।
ভর্তি পরীক্ষায় কোনো পরিবর্তন আসছে কি এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি আগের আদলেই হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মানবিক গুনাবলী যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নে কিছু বিষয় সংযোজন হতে পারে।
গত বছরের ১৭ জানুয়ারি ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সে তুলনায় এবারের পরীক্ষা মাসাধিককাল সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে পাঁচ হাজার ৩৮০টি এবং ৬৭টি অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা ছয় হাজার ২৯৩টি।
দেশে মোট ১১০টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারির বাইরে একটি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও পাঁচটি বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ রয়েছে।