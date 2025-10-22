বিনা মূল্যে ফ্যাশন ডিজাইন-মার্চেন্ডাইজিংয়ে দুটি কোর্স, দেওয়া হবে ভাতা

বিনা মূল্যে ফ্যাশন ডিজাইন-মার্চেন্ডাইজিংয়ে দুটি কোর্স, দেওয়া হবে ভাতা
শান্ত-মারিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে মার্চেন্ডাইজিং, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ও ফ্যাশন ডিজাইনের ওপর সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দুটি কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোর্সটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, বিজিএমইএ, এসআইসিআইপির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারিভাবে বিনা খরচে করানো হবে।
# আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫।
বিনা মূল্যে দুটি কোর্স
১. বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং,
২. থ্রিডি ফ্যাশন ডিজাইনিং।
দরকারি তথ্য
১. কোর্সের মেয়াদ তিন মাস,
২. প্রশিক্ষণে ৮০ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হবে,
৩. দরিদ্র, নারী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ
১. প্রশিক্ষণার্থীদের শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে,
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা দেওয়া হবে,
৩. চাকরির জন্য সহযোগিতা করা হবে।
আবেদনের জন্য যা লাগবে
১. পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি,
২. এনআইডি কার্ডের ফটোকপি,
৩. অনার্স বা ডিগ্রি পাসের সার্টিফিকেট।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট